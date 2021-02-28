Навального доставили в колонию во Владимирской области 28.02.2021, 21:32

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По всей вероятности, российский оппозиционер находится в колонии ИК-2 в городе Покров.

Оппозиционер Алексей Навальный, этапированный на этой неделе из московского СИЗО, был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом сообщили РБК в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена.

О том, что Навального собирались доставить в колонию в Покрове, сообщил накануне сайт "Ярновости" со ссылкой на свои источники. В воскресенье участник фонда "Русь Сидящая" Руслан Вахапов со ссылкой на осуждённых этой колонии сообщил "Открытым медиа", что Навальный действительно доставлен туда.

Правозащитник отметил, что заключённых, которые вместе с Навальным прибыли в колонию по этапу, "провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били".

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