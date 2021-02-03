Блогер Александр Ивулин: Cейчас идеальная футбольная сборная Беларуси — 11 кивающих собачек 3.02.2021, 17:50

Александр Ивулин

Главное — умение хорошо кивать головой.

Белорусский журналист Александр Ивулин в Instagram оценил руководство АБФФ и национальную команду.

«Смотрю, как боссы АБФФ гоняют на государственный телек, и офигеваю. Офигеваю от того, как журналисты умудряются обходить хоть чуть-чуточку острые темы. Пацаны слушают обо всем хорошем и ни о чем конкретном и просто кивают головой, не задавая очевидных вопросов.

Такой же модели поведения придерживается большинство футболистов национальных команд. Кажется, сейчас идеальная футбольная сборная – 11 кивающих собачек, которых во времена моего детства было модно ставили на панель автомобилей. Босс будет нести откровенную чушь, но ты все равно должен кивать. Иначе будет а-та-та.

К чему я это все. В августе лидеры сборной Беларуси по пляжному футболу выступили за честные выборы, призвав остановить беспредел силовиков. Открытое письмо подписали практически все игроки основного состава самой успешной футбольной сборной страны. На секундочку, наша пляжная «националка» входит в топ лучших команд Европы и даже пробивалась на чемпионат мира. Но отечественным управленцам плевать на футбольный скилл. Главное – умение хорошо кивать головой. Вскоре из сборной втихаря убрали костяк, который выступил против насилия. Топ-футболистов заменили подписантами провластного письма, чей уровень гораздо ниже.

Мы на «ЧестнОКе» продолжаем рассказывать о классных и честных белорусских спортсменах, поэтому залетайте по ссылке в шапке профиля. Там сильное кино о том, как уничтожили одну из самых успешных команд белфутбола», – написал Ивулин.

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