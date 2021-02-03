Предложено не проводить крупные спортивные соревнования в странах, где нарушают права человека 4 3.02.2021, 21:30

Это касается Беларуси.

Министры спорта европейских стран предложили не проводить международные соревнования в странах, где нарушаются права человека, передает tut.by.

Это следует из письма, которое адресовано еврокомиссару инноваций и молодежи Марии Габриэль.

Подписанты напомнили, что подобный вопрос уже поднимался в 2013 году, и предложили вернуться к обсуждению. В письме отмечается, что сейчас многие крупные старты проводятся или запланированы в странах, где нарушаются права человека, а физическая и моральная неприкосновенность спортсменов не является очевидной, что противоречит Олимпийской хартии.

«В первую очередь, но не только, это касается Беларуси, где, по данным спецдокладчика ОБСЕ, нарушения прав человека являются систематическими и неопровержимо доказанными», — говорится в письме министров.

Министры признают, что спортивные организации являются независимыми структурами, но просят Европейскую комиссию выработать единый подход по этому важному вопросу.

Среди подписантов письма есть министры, отвечающие за спорт в Австрии, на Кипре, в Чехии, Дании, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Словении, Румынии, Латвии, Франции, Литве, Люксембурге, на Мальте, в Греции, Ирландии, Венгрии, Польше, Нидерландах, Италии, Португалии, Словакии, Испании и Швеции.

Отметим, что недавно были перенесены чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, которые должны были пройти в Беларуси.

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