Не докрутил гайку: Subaru отзывает партию автомобилей из-за ошибки одного работника

Не докрутил гайку: Subaru отзывает партию автомобилей из-за ошибки одного работника12
- 4.02.2021, 15:06
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Это могло привести к некорректной работе коробки передач.
Subaru отзывает почти 400 автомобилей, выпущенных на заводе марки в штате Индиана с 14 по 21 декабря 2020 года. Все из-за ошибки одного из работников, использовавшего неверное усилие при затягивании гайки троса селектора CVT, пишет «Новое время».
Это могло привести к некорректной работе коробки передач.
Проблему обнаружили в рамках проверки на сборочной линии 21 декабря. Представители компании тут же начали внутреннее расследование — оказалось, что мужчина точно работал над 91 автомобилем. Но на всякий случай компания отозвала всю партию, к которой он мог приложить руку — 314 экземпляров универсала Outback и 69 Impreza.
В компании отметили, что уведомят всех владельцев потенциально неисправных Subaru в течение нескольких недель.