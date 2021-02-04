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Не докрутил гайку: Subaru отзывает партию автомобилей из-за ошибки одного работника

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  • 4.02.2021, 15:06
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Не докрутил гайку: Subaru отзывает партию автомобилей из-за ошибки одного работника
Фото: REUTERS / Toru Hanai / File Photo

Это могло привести к некорректной работе коробки передач.

Subaru отзывает почти 400 автомобилей, выпущенных на заводе марки в штате Индиана с 14 по 21 декабря 2020 года. Все из-за ошибки одного из работников, использовавшего неверное усилие при затягивании гайки троса селектора CVT, пишет «Новое время».

Это могло привести к некорректной работе коробки передач.

Проблему обнаружили в рамках проверки на сборочной линии 21 декабря. Представители компании тут же начали внутреннее расследование — оказалось, что мужчина точно работал над 91 автомобилем. Но на всякий случай компания отозвала всю партию, к которой он мог приложить руку — 314 экземпляров универсала Outback и 69 Impreza.

В компании отметили, что уведомят всех владельцев потенциально неисправных Subaru в течение нескольких недель.

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