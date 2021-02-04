Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей чемпионата Чехии 4.02.2021, 23:00

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Андрей Костицын

Фото с сайта sport.tut.by

Белорус сломал хоккеисту Адаму Рутару нос.

Белорусский форвард "Динамо" из Пардубице Андрей Костицын заработал матч-штраф в игре с "Оломоуцем". Спортивно-дисциплинарный комитет оценил этот проступок в семь матчей дисквалификации. Пострадавший Адам Рутар отделался сломанным носом и несколькими швами.

Глава дисциплинарного комитета Виктор Уйчик объяснил суровое решение по Костицыну тем, что белорус не только не минимизировал последствия столкновения, но и наоборот увеличил скорость и поднял руку до уровня головы соперника.

Последний раз такое суровое наказание в чемпионате Чехии выписывалось в 2016 году. Таким образом, Костицын-старший будет вынужден отдыхать до 23 февраля, отмечает belarushockey.com.

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