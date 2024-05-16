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Дроны ГУР поразили оборонный завод в российской Туле

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  • 16.05.2024, 13:07
  • 6,276
Дроны ГУР поразили оборонный завод в российской Туле
иллюстративное фото

Это одно из главных предприятий по созданию вооружения и боеприпасов для сухопутных войск.

Беспилотники украинской разведки поразили российское оборонное предприятие. Речь идет о заводе «Базальт» в Туле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в ночь на 16 мая дроны ГУР Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса «Базальт» в Туле.

При этом российские пропагандистские СМИ отмечают, что в Тульской области этой ночью работала противовоздушная оборона. По словам оккупантов, якобы были сбиты два дрона.

Из открытых источников известно, что «Базальт» в Туле - это одно из главных оборонных предприятий в России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военного флота.

Производственные мощности находятся в Туле, Москве, Костромской области и Красноармейске Московской области.

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