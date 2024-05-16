Гаага плачет Сергей Бачериков, Newssky

16.05.2024, 13:24

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Кого Путин усадил за спинами Токаева, Жапарова и Бердымухамедова?

Повсюду, куда приходят русские оккупанты, начинается террор, пытки и убийства мирного населения. Российская оккупация несет прямую угрозу физическому уничтожению украинского народа.

В частности, прокуратура Харьковской области начала целый ряд уголовных производств по совершению военных преступлений российской армией в пограничной общине региона. Например, прокуроры внесли сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). По данным следствия, в с. Старица Волчанской общины 14 мая российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя. Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов пропал мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно, рассматривается несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство.

Указанные военные преступления российских оккупантов, расследуемые украинской прокуратурой – вершина айсберга.

Россия сознательно игнорирует основные принципы гуманитарного права и свои обязательства в области прав человека. Об этом, например, говорится в опубликованном в марте очередном докладе о независимой международной комиссии Организации Объединенных Наций.

Комиссия обнаружила новые доказательства того, что российские оккупанты нарушали права человека и международное гуманитарное право, а также совершали военные преступления в отношении украинцев. Они подтверждают предварительные выводы о том, что пытки мирного населения российскими властями носят «широко распространенный и систематический характер». Кроме того, в докладе зафиксированы случаи изнасилования и другого сексуального насилия, совершенного в отношении украинцев при обстоятельствах, которые также приравниваются к пыткам. Также были обнаружены дополнительные подтверждения похищения украинских детей.

Но стоит ли удивляться, если на одной трибуне во время парада на Красной площади с Путиным сидели военные преступники.

За спиной у диктатора сидели старший лейтенант Чалым Чулдум-оол, майор Борис Дудко и капитан Сергея Бачериков. Двое из них служили в подразделениях, которые власти обвиняют в военных преступлениях. 55-я отдельная мотострелковая бригада, в которой служил Чулдум-оол, в начале полномасштабной войны целый месяц держала в школьном подвале более 350 жителей села Ягодное в Черниговской области, а военные 76-й дивизии ВДВ, в составе которой воевал Дудко, были среди соединений занимавших город Бучу.

За спинами глав Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана организаторы парада усадили двух военных из подразделений, которые украинские власти обвиняют в военных преступлениях. В частности, майор Артур Орлов командовал танковым батальоном 90-й гвардейской танковой дивизии. Осенью 2022 года военных из этой танковой дивизии были обвинены в групповом изнасиловании беременной женщины, которая впоследствии потеряла ребенка. В марте 2023 года командир дивизии Рамиль Ибдатуллин попал под санкции Евросоюза за участие его подчиненных в групповых изнасилованиях, а также убийстве украинца после группового изнасилования его жены на глазах у их ребенка.

Все преступления русских оккупантов на территории Украины расследуются: лица причастные к их совершению – устанавливаются, а для их действий дается надлежащая юридическая оценка.

В частности, в среду, 15 мая, под председательством генпрокурора Андрея Костина состоялось заседание Координационного штаба по взаимодействию правоохранительных и других государственных органов во время фиксации и расследования военных преступлений и ведения военно-политическим руководством РФ агрессивной войны против Украины. В нем приняли участие руководители СБУ, МВД, Нацполиции, Минобороны, Генштаба ВСУ и разведывательных органов.

Для спасения местного населения от русских обстрелов и угроз оккупации уполномоченные органы осуществляют организованную эвакуацию из зоны боевых действий. Украина не оставит своих сограждан в жертву российским оккупантам.

Власти призывают волонтеров, которые помогают местным с эвакуацией, согласовывать свои действия с полицией и военной администрацией во избежание угрозы жизни и здоровью. Оборона и освобождение населенных пунктов от российских захватчиков, прежде всего, отвечает интересам их жителей.

Сергей Бачериков, Newssky.