Из норвежского нефтяного фонда удалили китайскую компанию 16.05.2024, 13:50

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За связь с Минском.

Государственный Норвежский пенсионный фонд (Statens pensjonsfond utland), также известный как нефтяной фонд (Oljefondet), отказывается от акций китайской компании Weichai Power Co. В фонде опасаются связи этой компании с продажами военной техники в Россию и Беларусь.

- Совет по этике нефтяного фонда рекомендовал исключить Weichai Power Co Ltd (WP) из-за неприемлемого риска того, что компания будет способствовать продаже оружия или военной техники в государства, где фонду не разрешено владеть облигациями. В список этих стран входят Сирия, Северная Корея, Россия и Беларусь, — говорится в сообщении фонда.

Китайская компания Weichai выпускает дизельные двигатели. Они используются в тяжелых транспортных средствах. У китайской компании есть совместные предприятия с белорусским МАЗом и российским КамАЗом.

Также фонд отказался от акций компании L3Harris, производящей детали ядерного оружия. Под санкции норвежского фонда попали и акции индийской компании Adani, занимающейся портовыми операциями в Мьянме. А в этой стране, как заявляет фонд, военнослужащие на протяжении множества лет «совершают крайние злоупотребления в отношении гражданского населения».

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году для инвестирования чрезмерных доходов Норвежского нефтяного сектора. В марте 2024 года его активы превышали 1,62 триллиона долларов. Этому фонду в среднем принадлежало 1,5% всех компаний мира, котируемых на бирже. Это крупнейший в мире государственный инвестиционный фонд.