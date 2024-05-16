Какая погода ждет белорусов в выходные 1 16.05.2024, 13:16

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Прогноз на 17-19 мая.

17 мая погодные условия по западной половине Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди.

В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1°С по югу до +11°С по северу страны, по юго-западу Беларуси местами на почве ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +18..+24°С. Атмосферное давление будет падать.

18-19 мая территория республики будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела и теплых воздушных масс. Ожидается облачная с прояснениями погода.

18 мая ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +18..+25°С.

19 мая ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +19..+26°С.