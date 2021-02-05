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В Минске призвали автовладельцев взять в руки лопаты

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  • 5.02.2021, 13:32
  • 2,532
В Минске призвали автовладельцев взять в руки лопаты

Вы готовы?

«В Минске сегодня будет проведен день наведения порядка, уборки столицы от снега, в которой должны участвовать все» — именно в такой формулировке, со словом «должны», прозвучало сегодня заявление зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича. Призыв касается как коммунальщиков, городских служб, так и компаний, автовладельцев.

Безусловно, немало автовладельцев уже успели почистить собственные дворы от снега без чьих бы то ни было призывов. Вот, например, как слаженно действовало дворовое сообщество в Гродно во время сильного снегопада, пишет «Онлайнер».

Но одно дело — собственное желание привести в порядок свое жизненное пространство, и совсем другое — объявление «дня уборки снега» от чиновника. «Снега вчера выпало очень много. Нам надо в сжатые сроки его убрать, — сказал Александр Дорохович. — Субъекты хозяйствования, торговли, общепита, товарищества собственников, всех с самого утра просил бы активно поработать на своих закрепленных территориях. И автовладельцев призываю взять в руки лопаты и расчистить парковочные места во дворах. Сегодня день наведения порядка в Минске».

Коммунальным предприятиям он тоже сделал замечания: у собственных сооружений этих предприятий автостоянки зачастую не расчищены от снега. Автомобилистов просят парковаться таким образом, чтобы не мешать проезду и работе коммунальных служб.

Формулировка «автовладельцы должны» уходит корнями в документ 2016 года под названием «Правила благоустройства и содержания г. Минска». Порой представители власти даже грозят автомобилистам штрафами до 25 б. в. за «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» (ст. 21.14 КоАП РБ). А редакция в очередной раз напоминает: пункт 10 «Правил» обращен к «гражданам, паркующим транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог, проездов», а не к владельцам автомобилей. А парковать (термин не употребляется в ПДД) машину может кто угодно, совсем не обязательно владелец.

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