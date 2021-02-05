«Отчехвостил первого зама главы администрации Лукашенко» 5.02.2021, 13:46

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Чем известен cамый дерзкий оратор спортивного протеста в Беларуси.

События после президентских выборов-2020 порой вызывают у белорусского спорта искреннее удивление и праведный гнев. Минспорта прессует фристайлистов, гандбольный «Витязь» сняли с чемпионата, одного из лучших нападающих белфутбола хотят отправить в армию, людей увольняют и лишают зарплат – это далеко не все примеры давления на спортсменов, несогласных с итогами выборов и насилием, творящимся в Беларуси, сообщает «Трибуна».

И даже в такой ситуации представители спортивного сообщества не соглашаются молчать, а некоторые и вовсе раскрылись как пламенные бесстрашные ораторы. Самый яркий пример – гандбольный тренер Константин Яковлев. Этот парень не щадит никого – ни героев, ни чиновников, ни тех, кто боится.

Кто такой Яковлев

Будучи игроком, Яковлев выступал за «Аркатрон», БГК имени Мешкова и польский «Азоты». Константин имеет звание мастера спорта, не раз выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси, выходил в финал Кубка Польши. В июле 2018-го присоединился к тренерскому штабу «Витязя», где ассистировал Андрею Барвиюку, с которым когда-то играл за одну команду. Яковлев признался, что давно следил за минским клубом и видел в нем перспективу для роста.

Через несколько дней после выборов-2020 «Витязь» заявил о бессрочном прекращении тренировок и потребовал остановить насилие со стороны силовиков в отношении мирного населения. В обращении отмечалось, что решение осознанно приняли сотрудники, тренерский штаб и игроки столичного клуба. Основатель и руководитель «Витязя» Александр Опейкин в целях безопасности уехал за границу, став исполнительным директором Фонда спортивной солидарности.

Параллельно у клуба начались проблемы в чемпионате. Властям вряд ли не понравилось, когда на афишу поединка чемпионата против «Мешков Брест» поместили «Погоню» и назвали его Матчем солидарности.

На саму игру пришло много известных спортсменов, открыто выступающих против силового беспредела на улицах белорусских городов. За «Витязь» на трибунах переживали Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор и Никита Мещеряковы, Андрей Кравченко, Надежда Остапчук, Василий Хомутовский и Степан Попов. Перед тем матчем Яковлев заявил, что после четырехлетнего перерыва возобновляет карьеру игрока в свои 35.

В конце сентября гандболисты «Витязя» отказались выходить на игру против «Машеки». Поводом стал арест Елены Левченко. На следующий день Белорусская федерация гандбола провела заседание, по итогам которого отстранила «Витязь» от участия в чемпионате. Вскоре клуб лишили тренировочного зала. Однако без базы для подготовки гандболисты не остались – их приютила Наталья Новожилова в своем фитнес-центре «Багира».

Примерно в те дни Яковлев вместе с другими спортсменами, присутствовавшими на матче против «Мешков Брест», создали Свободное объединение спортсменов Беларуси.

Заметно, как Яковлев переживает по поводу событий в стране. Тренера можно было увидеть не только на акциях протеста – не раз он довольно жестко высказывался по актуальным темам.

Троллил спортсменов, которые за Лукашенко

В августе «Витязь» еще тренировался и участвовал в чемпионате. Занятия проходили в зале БНТУ, расположенном за кинотеатром «Октябрь». Тренировки заканчивались вечером, когда в Минске вовсю проходили задержания.

«В 21.30 ребята отправляются домой, идут в метро, а в это время везде все взрывается. За «Октябрем» припаркованы по 6-8 автозаков. А тут из БНТУ выходят крепкие ребята с рюкзаками и в одинаковой форме, идут в сторону проспекта. Разве им не будет страшно?» – задавался риторическим вопросом тренер.

Однажды один из игроков «Витязя» чуть не угодил в лапы силовиков. Он находился в машине, когда ее остановили на улице и начали вытаскивать всех сидящих в ней. В это время дедушка, находившийся рядом, отвлек силовиков. Гандболист воспользовался этим и убежал. Коллеги по команде не могли найти скрывающегося от греха подальше парня практически неделю.

Оказаться за решеткой мог и тренер «Витязя» по ОФП. В его автомобиль въехала служебная машина милиции. Силовики признали свою вину и отправили к сотруднику ГАИ, стоявшего недалеко от аварии.

«Тот достал пистолет, приставил его к телу нашего тренера и сказал: «Иди на ### отсюда, а то замочу». Это было все в августе, в разгар всей фигни. Благо страховая все покрыла, другие гаишники что-то черканули в протоколе», – удивлялся Яковлев.

Как известно, силовики по-прежнему практикуют жесткие задержания. Аресты происходят даже во дворах. Яковлев предложил обратить на это внимание спортсменам, подписавшим провластное письмо.

«Ребята, спортсмены, гандболисты, смотрим! А вы потом мне рассказываете, что письмо, которое вы подписали, называется не за диктатора. Чтобы вам, подписантам, у себя во дворе дали ####### [побили], как моим соседям, вышедшим с ребенком 7 лет в свой закрытый двор. Как жаль! Те, кто всю спортивную жизнь для тебя были героями, стали огромным разочарованием», – написал гандболист.

Жестко упрекал баскетбольное сообщество из-за молчания, когда посадили Левченко

Яковлев общался с Левченко еще до задержания в аэропорту и последующих 15 суток на Окрестина. Баскетболистка рассказывала, что ей поступают угрозы от какого-то Максима из МВД. До ареста Левченко удалось записать разговор с ним и передать журналистам. Правда, аудио до сих пор не опубликовали. После того, как Елену осудили и отправили в ЦИП, Яковлев прошелся по недругам.

«Все эти люди, которые угрожали спортсменам, вылезли в СМИ. Мы не называли конкретно их фамилии. Они потихоньку начали выступать с заявлениями. [Заместитель министра спорта] Портной, [дзюдоист] Рыбак высказался. Вся Беларусь смеется над тем, что он говорит. Сообщество спортсменов смеется над этими нелепыми высказываниями. Они выглядят, как какое-то оправдание. То, что мы видим с Леной, это уже опускание не в 90-е, а в 37-е годы», – поделился Яковлев.

Также тренера удивило молчание баскетбольного сообщества после ареста Елены.

«Немногие прославляли Беларусь так, как она. И в этой связи просто не понимаю, почему все засунули языки в жопу, все молчат, никто ничего не говорит. Очень странно. Мне кажется, вся баскетбольная сфера Беларуси должна высказаться», – не понимал Яковлев.

Наехал на Домрачеву за посты в Instagram

Яковлев не оставил без внимания реакцию Дарьи Домрачевой на белорусские протесты. Точнее, за отсутствие внятной реакции. При этом Константин уточнил, что четырехкратная победительница Олимпиад является Героем Беларуси и народной чемпионкой.

«Как-то зашел к ней в инстаграм и увидел там цветочки, ягодки – ну что это такое! Да, она написала, что против насилия. Но на этом все. И это так смешно и неприятно! Я испытываю негодование и непонимание ситуации: за тебя же весь народ, тот народ, который избивали. Отбросьте свои личные дружеские взаимоотношения с представителями режима и выскажитесь от имени народа», – предлагал Константин.

Объяснил, почему хоккеисты не выступают против насилия, и заявил, что у футболистов нет яиц

Тренер «Витязя» удивлялся молчанию белорусских хоккеистов, потому что считал этот вид спорта по-настоящему мужским, требующим характера, силы и воли. Однако среди подписантов письма против насилия хоккеистов практически нет.

«Задаю вопрос, почему хоккеисты молчат? Ответы простые, как и у всего нашего белорусского народа. Прикормленность для хоккеистов делает с ними то, что делает», – сказал Яковлев.

Позже «витязь» попытался объяснить молчание большинства футболистов. Им в пример привел Василия Хомутовского, который не стесняется высказывать свою гражданскую позицию. По словам Яковлева, экс-тренеру брестского «Динамо» стыдно за своих коллег.

«Ну нет яиц у футболистов. Что ты сделаешь? Нет своих, чужие не вставишь. У Васи есть. Хоккей, футбол… Почему они молчат? Да потому что они понимают, что они получают зарплату несопоставимую своему уровню. Поэтому они молчат. Где они еще получат денег больше? Получается, что такой футбол и такой хоккей нас устраивает. А вот когда люди имеют свою позицию какую-то, то вот это не подходит. Пошел вон, да? Ты здесь не нужен», – рассуждал Яковлев.

Распекал Фазеля за визит в Минск

Едва ли не самыми обсуждаемыми событиями для белорусов в январе стали визит главы IIHF Рене Фазеля и последующий перенос минской части ЧМ-2021 по хоккею. Швейцарец в Минске пообнимался с Лукашенко, а после сфотографировался с Дмитрием Басковым, против которого международная федерация ведет расследование о причастности к гибели Романа Бондаренко.

«Думаю, что время они провели очень хорошо. Не полезно для белорусского общества, а для частной встречи друзья время провели очень здорово», – резюмировал визит Константин.

Дальше тренер задался вопросом, в каком статусе Фазель прилетел в Минск. Ответ для коуча оказался очевидным.

«Насколько мы понимаем и какая есть информация, что он сюда приехал как друг. Для чего тогда все эти торжественные встречи, пропагандистские СМИ и весь этот пафос? На воре и шапка горит, как говорится, – сказал Яковлев в эфире «Еврорадио».

Ответил Михневичу – адепту Лукашенко

Яковлев отреагировал на интервью толкателя ядра Андрея Михневича. Чемпион мира-2003, дважды попадался на допинге, подписал провластное письмо спортсменов и попытался объяснить агрессию силовиков, которых якобы дискредитируют фейковыми фото и видео.

«Как любят выражаться наши коллеги по ту сторону баррикад, они все говорят о том, что Лукашенко и, в частности, государство все сделало, и столько дает, и кормит. Допустим, Михневич высказывается, что надо кормиться с руки... Ну, мне кажется, эти люди просто хотят кормиться с руки. Мы не хотим ни с каких рук кормиться. Мы хотим сами питаться так, как мы хотим :)», – высказался Яковлев в эфире «Маланка Медиа».

Фамильярно отчехвостил первого зама главы администрации Лукашенко

Февральские матчи квалификации на Евробаскет-2021 женская сборная Беларуси начала с поражения. Подопечные Натальи Трофимовой неожиданно уступили Польше 56:68. Глава баскетбольной федерации, он же первый заместитель главы администрации Лукашенко Максим Рыженков поспешил объяснить неудачу намеком на интернет-активность Екатерины Снытиной. Ранее капитан сборной призналась, что за границей следит за белорусскими событиями, проводя иногда по девять часов в сети.

Яковлев выступил с ответной репликой, в которой заступился на только за Снытину, но и за остальных баскетболисток национальной команды.

«Максим, это прежде всего твоя работа, до чего ты довел эту великолепную сборную! Потом нужно давать оценку тренерского штаба и в последнюю очередь ты можешь что-то пукнуть в адрес девчонок, особенно в адрес тех, у кого есть гражданская позиция и, в отличие от тебя, кто является патриотами Беларуси, а не трусом, который боится, что сверху прилетит по кумполу», – сказал Яковлев.

В следующем матче белоруски обыграли Великобританию 67:57 и приблизились к выходу на Евробаскет. В победной встрече Снытина набрала 16 очков, став второй по результативности в команде и проведя на паркете более 29 минут.

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