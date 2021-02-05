закрыть
5 февраля 2021, пятница, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Транспортный налог хотят собрать с 2 миллионов водителей

6
  • 5.02.2021, 15:32
  • 1,182
Транспортный налог хотят собрать с 2 миллионов водителей
Фото: bymedia

Стали известны аппетиты власти.

Плательщиками транспортного налога будут более 2 млн физлиц. Такую оценку озвучил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает БелТА.

"В этом году основная масса плательщиков - физических лиц (а это, по нашим оценкам, более 2 млн человек) - будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне Министерства по налогам и сборам. И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами", - подчеркнул Сергей Наливайко.

Извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направляться каждому плательщику - физическому лицу - по почте или в личный кабинет плательщика. Министр поручил активнее рассказывать о преимуществах личного кабинета плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тыс., в то время как транспортный налог предстоит уплачивать более 2 млн белорусов.

Планируется, что к концу I квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о транспортных средствах хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич