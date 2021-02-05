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Астронавтов предложили доставлять на Марс с помощью ракеты с ядерным двигателем

  • 5.02.2021, 22:40
Астронавтов предложили доставлять на Марс с помощью ракеты с ядерным двигателем

Благодаря ядерному двигателю можно существенно сократить время космического путешествия.

Компания Ultra Safe Nuclear Technologies предложила отправлять астронавтов на Марс на ракете с ядерно-тепловым двигателем (NTP), сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.

NASA планирует высадить первых людей на Марс к 2035 году. По расчетам специалистов, путешествие туда и обратно может занять до пяти лет, в лучшем случае - два-три года. Однако нахождение в космосе в течение такого долгого периода крайне опасно для здоровья астронавтов. Возможно возникновение лучевой болезни, раковых опухолей и дегенеративных заболеваний.

Директор инженерного проекта USNC-Tech Майкл Идес утверждает, что ракета на ядерном двигателе сможет решить проблему и доставить астронавтов на Марс всего за три месяца. Система данной ракеты работает с помощью ядерного реактора и получает тепло из уранового топлива. По словам разработчиков, NTP производят вдвое больше тяги на единицу горючего, чем обычные химические двигатели. Это означает, что астронавты смогут добраться Марса в два раза быстрее и получить вдвое меньшую дозу космического облучения.

Идес также уверяет, что ракета на ядерном двигателе будет полностью безопасной. «Жидкие топливные вещества, которые хранятся между двигателем и зоной экипажа, блокируют радиоактивные частицы и дают очень хорошую радиационную защиту», - сказал он.

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