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Специалисты выяснили, почему коронавирус появился именно в Китае

  • 6.02.2021, 8:16
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Специалисты выяснили, почему коронавирус появился именно в Китае

Необычное явление было обнаружено в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих регионах в Мьянме и Лаосе.

Новое исследование ученых-зоологов представляет собой первое свидетельство механизма, с помощью которого изменение климата могло сыграть прямую роль в возникновении вируса SARS-CoV-2, пишет phys.org.

Исследование выявило масштабные изменения в типе растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих регионах в Мьянме и Лаосе за последнее столетие.

Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и содержания углекислого газа в атмосфере, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах.

Количество коронавирусов в районе тесно связано с количеством различных видов летучих мышей. Исследование показало, что за последнее столетие в южно-китайскую провинцию Юньнань перебралось еще 40 видов летучих мышей, укрывавших еще около 100 типов коронавируса, переносимого летучими мышами. Эта «глобальная горячая точка» — регион, в котором мог возникнуть SARS-CoV-2.

«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южной китайской провинции Юньнань подходящей для большего количества видов летучих мышей», — сказал доктор Роберт Бейер, исследователь факультета зоологии Кембриджского университета и первый автор исследования.

Он добавил: «Понимание того, как глобальное распространение видов летучих мышей изменилось в результате изменения климата, может стать важным шагом в восстановлении происхождения вспышки COVID-19».

Исследователи создали карту растительности мира, какой она была столетие назад, используя данные о температуре, осадках и облачности. Затем они использовали информацию о потребностях в растительности разных видов летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Сравнение этого с нынешним распределением позволило им увидеть, как менялось количество различных видов летучих мышей изменилось по всему миру за последнее столетие.

«Поскольку изменение климата изменило среду обитания, виды покинули одни районы и перебрались в другие, унося с собой свои вирусы. Это не только изменило регионы, в которых присутствуют вирусы, но и, скорее всего, привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, что привело к появлению более вредоносных вирусов», — сказал Бейер.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут проникнуть в человека. Но несколько коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, скорее всего, произошли от летучих мышей, в том числе три, которые могут вызывать человеческие жертвы: Ближневосточный респираторный синдром (MERS), CoV и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), CoV-1 и CoV-2.

Исследователи подчеркнули необходимость ограничить расширение городских территорий, сельскохозяйственных угодий и охотничьих угодий в естественную среду обитания, чтобы уменьшить контакты между людьми и животными-переносчиками болезней.

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