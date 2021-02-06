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В США создали вещество, которое во много раз повышает эффективность вакцин от коронавируса

  • 6.02.2021, 14:58
В США создали вещество, которое во много раз повышает эффективность вакцин от коронавируса

Препарат уникален благодаря своему принципу «работы» с вакциной.

Уникальное вещество, которое многократно должно повысить эффективность вакцин от коронавируса, создали американские ученые из компании ElicioTherapeutics.

Об этом сообщил журнал Science Advances.

С помощью вещества-адъюванта будут созданы вакцины нового типа. Принцип их работы будет заключаться в том, что антиген вакцины будет доставляться сразу в лимфатические узлы, которые отвечают за выработку антител в организме. Уже проведены испытания на мышах. Первые результаты показали, что появится возможность снизить дозировку вакцин от коронавируса, как минимум в десять раз, а уровень защиты останется при этом на прежнем уровне.

Новое вещество назвали AMP-CpG. Испытания, которые были проведены, показали, что иммунный ответ мышей, которых привили вакциной с содержанием нового вещества был в 25 раз выше, чем у всех остальных животных.

Добавление адъюванта AMP-CpG главным образом позволит уменьшить дозу вакцины. Это сделает процесс вакцинации от коронавируса более безопасным и будет возможность защитить гораздо больше людей в мире, даже тех, у кого имелись противопоказания на предыдущий тип вакцин.

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