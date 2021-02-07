Альфред Кох: Путин фактически находится под домашним арестом 6 7.02.2021, 11:15

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В России произошел государственный переворот.

О новой политической ситуации в России на писал в «Фейсбуке» бывший российский вице-премьер, а ныне предприниматель Альфред Кох:

— Да, да, в России произошел государственный переворот. Первые попытки спецслужб вырвать власть у гражданских были предприняты почти сразу после прихода Путина к власти. Достаточно вспомнить историю с арестом Ходорковского, когда глава администрации Путина Александр Волошин узнал об этом постфактум, Более того: силовики, готовившие арест, до последнего момента морочили Волошину голову рассказами, что это просто невозможно.

Теперь все маски сброшены и силовики полностью контролируют страну. Все формально-конституционные органы власти либо являются чистой декорацией (как, например, все представительные органы) либо полностью подчиняются силовикам, как, например суды и исполнительные органы власти.

Остается вопрос, а что там Путин? Но, в реальности, ответ на этот вопрос уже не имеет значения, ведь Путин постольку остается у власти, поскольку он обслуживает интересы силового блока. Перестанет их обслуживать – перестанет быть президентом.

Маркс писал, что пролетариат тогда возьмет власть, когда сам себя осознает как доминирующую силу. То есть когда из "класса в себе" превратится в "класс для себя".

Проецируя эту мысль на сегодняшнюю ситуацию можно только гадать: произошло ли это осознание в головах у силовой верхушки России или еще нет. Так или иначе, но объективно власть Путина теперь уже стала номинальной. И вопрос превращения силовиков в "класс для себя" – вопрос очень недолгого времени.

Хотя лично я считаю, что это уже произошло. И косвенным (но очень красноречивым) свидетельством этого является добровольная (?) самоизоляция Путина. Он попросту исчез. Все его редкие последние появления носят чисто ритуальный характер и скорее свидетельствуют в пользу этого предположения, чем его опровергают.

Путин фактически находится под домашним арестом. Его ставшая уже анекдотической боязнь за свою шкуру, облегчает силовикам процедуру его изоляции и позволяет им избежать некрасивых сцен с его реальным арестом.

Похоже он и сам уже осознал новизну своего положения и не очень-то рвется на волю. А окружение любезно поддерживает в нем иллюзию того, что он по-прежнему царь-горы: организуют ему телеконференции, какие-то невнятные выходы к прессе, ежедневно кладут ему на стол тщательно цензурированные записочки...

Фактически мы имеем дело с ситуацией "Ленин в Горках-2". Когда Сталин специально для любимого вождя печатал фейковый выпуск газеты "Правда" в одном экземпляре...

Единственное, с чем я не могу согласится, слушая рассуждения множества наблюдателей, комментирующих ситуацию подобным же образом, так это с тем, что это не может продолжаться долго.

Ошибаетесь, дорогие мои. К сожалению, это может продолжаться очень долго. Нет никаких причин (вся пафосная беллетристика – не в счет), почему это не может продолжаться долго.

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