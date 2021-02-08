закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что ждет рынок новых авто в Беларуси?

1
  • 8.02.2021, 16:07
  • 1,916
Что ждет рынок новых авто в Беларуси?
Фото: bymedia

Только в январе продажи новых авто упали на 30%.

Кажется, январь начался для автодилеров не слишком удачно. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, рынок упал, причем на внушительные 30 процентов по отношению к январю прошлого года и на еще более впечатляющие 37,6 процента по отношению к декабрю 2020 года. Меняются и лидеры продаж, пишет tut.by.

БАА подвела итоги продаж новых автомобилей за январь. Результат неутешительный: продано 2760 автомобилей (включая легкие коммерческие). В январе прошлого года было продано 3908 авто. Нынешний январь практически повторил результат 2018 года, когда было продано 2593 новых авто.

Девять марок преодолели отметку в 100 проданных авто. При этом два импортера LADA успели реализовать за январь 621 авто. Это безоговорочное первое место, причем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя. А это — марка Geely с результатом 315 проданных авто. Чуть меньше у Skoda — 279 авто. Четвертое и пятое места — у Volkswagen и Renault — 273 и 250 автомобилей соответственно.

Изменения произошли и в топ-20 самых продаваемых моделей. Lada Vesta с начала года вышла в лидеры продаж — 298 авто. Причем если проследить результаты продаж в течение прошлого года, то в январе 2021 года Lada Vesta практически не потеряла. Второе место неожиданно заняла Skoda Rapid — 207 автомобилей. Совсем немного отстал Volkswagen Polo — 196 штук. Четвертое место досталось Kia Rio — 191 авто. На пятое место вышла Lada Granta — 122 проданных автомобиля. И только на шестом месте оказался Geely Atlas — 112 авто. За ним следует Geely Coolray — 95 машин.

Интересно, что еще две модели Geely вошли в топ-20 — это кроссовер Emgrand X7 (продано 59 машин) и седан Emgrand 7 (33 авто). Но эти два игрока покидают рынок. Данных по продажам Tugella и недавней премьеры GS в статистике БАА нет.

Несмотря на постепенное ужесточение кредитных программ, предложение для покупки Geely все еще выглядит наиболее привлекательным.

Отметим, что в топ-20 стабильно входят далеко не бюджетные Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

Сергей Михневич, председатель БАА, говорит, что январские результаты стали для дилеров холодным душем.

— Ситуация, честно говоря, нас обескуражила: мы не ожидали такого резкого снижения рынка. Конечно, мы предполагали, что рассчитывать на какие-то перспективы роста сложно, но к такому снижению были не готовы. Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, и все они негативные на фоне экономических проблем. На падении продаж сказалось негативное восприятие покупателем перспектив своих доходов, соответственно замораживаются дорогостоящие сделки в целом во всех сегментах рынка, в том числе и автомобильном. Люди перестают принимать решение о замене автомобиля.

Эксперт пояснил, что оптимистичный прогноз на 2021 года предполагал сохранение уровня продаж прошлого года, а пессимистичный — десятипроцентное падение. Но январь показал, что спад будет больший, чем ожидали.

— Усугубляет ситуацию удорожание российского рубля по отношению к белорусскому. Это означает, что цены в белорусских рублях будут расти на фоне дополнительного роста цен на автомобили уже в России. И это никак не способствует росту продаж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич