Что ждет рынок новых авто в Беларуси? 1 8.02.2021, 16:07

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Фото: bymedia

Только в январе продажи новых авто упали на 30%.

Кажется, январь начался для автодилеров не слишком удачно. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, рынок упал, причем на внушительные 30 процентов по отношению к январю прошлого года и на еще более впечатляющие 37,6 процента по отношению к декабрю 2020 года. Меняются и лидеры продаж, пишет tut.by.

БАА подвела итоги продаж новых автомобилей за январь. Результат неутешительный: продано 2760 автомобилей (включая легкие коммерческие). В январе прошлого года было продано 3908 авто. Нынешний январь практически повторил результат 2018 года, когда было продано 2593 новых авто.

Девять марок преодолели отметку в 100 проданных авто. При этом два импортера LADA успели реализовать за январь 621 авто. Это безоговорочное первое место, причем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя. А это — марка Geely с результатом 315 проданных авто. Чуть меньше у Skoda — 279 авто. Четвертое и пятое места — у Volkswagen и Renault — 273 и 250 автомобилей соответственно.

Изменения произошли и в топ-20 самых продаваемых моделей. Lada Vesta с начала года вышла в лидеры продаж — 298 авто. Причем если проследить результаты продаж в течение прошлого года, то в январе 2021 года Lada Vesta практически не потеряла. Второе место неожиданно заняла Skoda Rapid — 207 автомобилей. Совсем немного отстал Volkswagen Polo — 196 штук. Четвертое место досталось Kia Rio — 191 авто. На пятое место вышла Lada Granta — 122 проданных автомобиля. И только на шестом месте оказался Geely Atlas — 112 авто. За ним следует Geely Coolray — 95 машин.

Интересно, что еще две модели Geely вошли в топ-20 — это кроссовер Emgrand X7 (продано 59 машин) и седан Emgrand 7 (33 авто). Но эти два игрока покидают рынок. Данных по продажам Tugella и недавней премьеры GS в статистике БАА нет.

Несмотря на постепенное ужесточение кредитных программ, предложение для покупки Geely все еще выглядит наиболее привлекательным.

Отметим, что в топ-20 стабильно входят далеко не бюджетные Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

Сергей Михневич, председатель БАА, говорит, что январские результаты стали для дилеров холодным душем.

— Ситуация, честно говоря, нас обескуражила: мы не ожидали такого резкого снижения рынка. Конечно, мы предполагали, что рассчитывать на какие-то перспективы роста сложно, но к такому снижению были не готовы. Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, и все они негативные на фоне экономических проблем. На падении продаж сказалось негативное восприятие покупателем перспектив своих доходов, соответственно замораживаются дорогостоящие сделки в целом во всех сегментах рынка, в том числе и автомобильном. Люди перестают принимать решение о замене автомобиля.

Эксперт пояснил, что оптимистичный прогноз на 2021 года предполагал сохранение уровня продаж прошлого года, а пессимистичный — десятипроцентное падение. Но январь показал, что спад будет больший, чем ожидали.

— Усугубляет ситуацию удорожание российского рубля по отношению к белорусскому. Это означает, что цены в белорусских рублях будут расти на фоне дополнительного роста цен на автомобили уже в России. И это никак не способствует росту продаж.

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