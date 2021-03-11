Лукашенко в страхе тусует силовой блок

Лукашенко в страхе тусует силовой блок14
- 11.03.2021, 12:48
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Стали известные новые главы СК, МЧС и Генштаба.
Главой Следственного комитета Беларуси назначен Дмитрий Гора, сообщают телеграм-канал СК. До этого он занимал пост заместителя Генпрокурора.
Заместителем Генерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года. Отметим, что сегодня был уволен прежний глава СК Иван Носкевич.
Новым министром чрезвычайных ситуаций стал генерал-майор милиции Вадим Синявский. Ранее он занимал пост начальника УВД Гродненского облисполкома.
27 января генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям.
Также были проведены некоторые назначения в системе Минобороны:
начальник Генштаба ВС — первый замминистра Виктор Гулевич,
замминистра обороны — Андрей Жук,
командующий войсками Западного оперативного командования Игорь Демиденко,
командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Александр Науменко.