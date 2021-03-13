Латушко обратился к лидерам стран Евросоюза 13.03.2021, 17:06

Он призвал руководство ЕС к более решительным мерам в отношении режима Лукашенко.

Глава НАУ Павел Латушко записал видеообращение к руководителям Евросоюза. Поводом стали новые случаи голодовки среди белорусских политзаключенных, передает «Белсат».

«Тому, что сейчас происходит в белорусских тюрьмах, есть максимально короткое и точное определение: пытка. Людей истязают, ломают, заставляют оговаривать себя. Такое давление толкает политзаключенных на крайние меры. В настоящий момент трое из них держат голодовку – блогер Игорь Лосик, гражданский активист Дмитрий Фурманов и музыкант Игорь Банцер. Игорь Лосик и Игорь Банцер отказались не только от еды, но и от воды – это самая опасная и мучительная разновидность голодовки. Лосик и еще один политзаключенный, блогер Сергей Петрухин, пытались себя убить, перерезав вены. Мы на свободе можем только догадываться, после чего люди решаются на столь отчаянные поступки.

Белорусы уже давно поняли, что жизнь человека для Лукашенко ничего не значит. А значат ли что-нибудь жизни белорусов для мира и Европы? Слышат ли там стоны и крики наших граждан, которых вот в эту минуту мучают и истязают, подталкивая к смерти?

Я призываю руководство Европейского союза к более решительным мерам в отношении режима Лукашенко. На него не действуют слова, на него не действует озабоченность – только жесткие конкретные шаги. Жизни белорусов так же важны, как жизни граждан стран ЕС. Террор, развернутый белорусским диктатором, недопустим нигде в мире, особенно – в центре Европы в 21-м веке.

Я, европеец, обращаюсь к европейцам, гражданам большой Европы, которые желают свободы белoрусам: дайте четкий сигнал своим политикам, чтобы они начали действовать», – призывает Павел Латушко.

Сегодня 11-й день сухой голодовки гродненского музыканта Игоря Банцера. А 11 марта после нового обвинения от еды и воды отказался блогер Игорь Лосик. Это наиболее опасный вид голодовки.

К тому же, 11 марта решил голодать Дмитрий Фурманов. На такой шаг он пошел из-за ужасных условий содержания в Гродненской тюрьме.

Блогер Сергей Петрухин порезал вены в могилевской тюрьме. После узника перевели в ШИЗО. То же самое после нового обвинения на глазах следователя и адвоката попытался сделать Игорь Лосик.

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