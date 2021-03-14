В Латвии пенсионерам и инвалидам выплатят по 200 евро 14.03.2021, 12:36

Пособие связано с эпидемией COVID-19.

Сейм Латвии поддержал поправки, согласно которым пенсионерам и инвалидам выплатят единовременное пособие в 200 евро, пишет «Новая газета Балтия».

Кто сможет получить выплату?

Пособие в размере 200 евро в связи с объявленным из-за Covid-19 чрезвычайным положением будет предоставлено:

пенсионерам (пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца);

получателям компенсаций по потере трудоспособности или государственное пособие социального обеспечения;

получателям пособий по уходу за ребенком с инвалидностью;

получателям пособий для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.

В общей сложности на выплату пособий запланировано 112,5 млн евро. Государственное агентство социального страхования выплатит единовременное пособие всем указанным группам без дополнительного заявления в апреле этого года.

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