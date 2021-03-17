Михалок исполнил хит Вольского «Тры чарапахi» и восхитил публику 1 17.03.2021, 20:39

Фото: скриншот видео Instagram

Видеофакт.

Известный белорусский певец и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto Сергей Михалок перепел легендарный хит N.R.M «Тры чарапахi».

Видео его варианта исполнения этой композиции опубликовано в Instagram группы Brutto 17 марта.

«Сергей Михалок исполняет хит многих поколений белорусов – песню Лявона Вольского и группы N.R.M. «Тры чарапахi», – сказано в описании ролика.

Кадры моментально стали вирусными. Комментарии к ним ограничены, однако, судя по количеству просмотров и «лайков», интерпретация Михалка пришлась по вкусу поклонникам: менее чем за час после публикации видео посмотрели более 2000 раз и поставили свыше 390 отметок «нравится».

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