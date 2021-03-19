Как белорусам пригнать авто из Европы при закрытых границах 19.03.2021, 11:40

Сколько это будет стоить?

До начала пандемии самостоятельный пригон автомобиля из-за границы был достаточно обыденным делом. Любой желающий мог сам отправиться за приглянувшимся авто в соседнюю Польшу или Литву. Теперь такой возможности нет. Журналист abw.by Владимир Аплевич разбирался, как пригнать машину из Европы при закрытых границах и сколько это будет стоить.

250 евро плюс оплата за услуги компании

Льготная растаможка с нами уже без малого два года, белорусские автолюбители охотно ею пользуются. За время действия 140-го указа появилось немало фирм, которые готовы помочь с покупкой авто на европейских лизинговых аукционах. Кроме того, некоторые фирмы предлагают поиск авто и на оффлайн-площадках.

За свои услуги посредники берут от 200 долларов до 350 евро. За эту сумму компании готовы найти и выиграть лот на аукционе, подготовить документы и организовать доставку автомобиля в Беларусь. В зависимости от суммы будет отличаться набор услуг, который вам предоставят. От бюджета будет зависеть, придется вам искать авто самостоятельно или это сделают за вас, проведут ли проверку, помогут ли с оформлением на таможне и т.д. Стоимость доставки в названные выше суммы не входит. Поэтому мы сосредоточимся на ситуации, когда необходимо лишь доставить уже найденный нами автомобиль.

В первой компании, куда мы дозвонились, за доставку легкового авто из Вильнюса в Минск озвучили цену 250 евро. Менеджер поинтересовался, кто будет заниматься оформлением экспортных документов, а также как будет происходить расчет за машину. Помимо этого, он посоветовал запросить у продавца VIN авто, чтобы можно было узнать точную дату производства и по возможности пробег. Далее в ходе разговора выяснилось, что кроме платы за доставку нам нужно будет оплатить услуги компании, а это еще 200 евро.

Судя по услышанному, эта сумма – вознаграждение за организацию доставки, осмотр авто перед загрузкой и возможность узнать точную дату выпуска и пробег. Правда, последний можно будет проверить лишь в том случае, если литовский продавец покупал машину через аукцион. Грубо говоря, доставка авто по маршруту Вильнюс – Минск в этой компании обошлась бы нам в 450 евро.

К слову, в следующей фирме нам назвали те же 250 евро. Главное отличие от первой компании – полное отсутствие других платежей за какие-либо услуги. По словам менеджера, главное условие – к моменту загрузки уже должны быть оформлены экспортные документы, а автомобиль способен самостоятельно заехать на трал. Если машина будет находиться в Каунасе или Мариямполе, то цена доставки возрастет до 300 евро. Доставка из Клайпеды обойдется в 350 евро.

Третья компания, занимающаяся подбором и доставкой авто из Европы, также попросила 250 евро. Перевозчики озвучивали сроки доставки от 2 до 5-7 дней.

Немного дешевле доставка машины из Литвы обойдется жителям Гродно: из Мариямполе, Вильнюса и Каунаса – 200 евро, из Клайпеды – 300 евро.

В Минск за машиной

С литовским направлением все достаточно просто, особенно если вы из Минска, Гродно или, например, Лиды. Жителям восточных областей будет немного сложнее. Автомобиль, скорее всего, придется забирать в столице, иначе сумма доставки будет заметно выше, а сроки дольше.

Как оказалось, с доставкой авто из Польши несколько сложнее. Некоторые компании, занимающиеся подбором и пригоном авто из ЕС и США, сразу отвечали, что одну машину из Польши не привезут. Тем не менее желающих заработать на доставке авто из Лодзи мы все же нашли. Одна из компаний готова доставить легковушку по маршруту Лодзь – Минск за 2-3 дня, стоимость услуги – 600 евро.

Другой перевозчик готов доставить машину в Минск за 450 евро, правда, сроки доставки будут большими – 5-10 дней. Доставка по маршрутам Лодзь – Брест или Лодзь – Гродно обойдется в 350-400 евро в зависимости от перевозчика. Сроки доставки – от 2 до 7 дней.

Bердикт

Закрытые границы сделали самостоятельный пригон авто из Литвы и Польши фактически невозможным. Однако это вовсе не означает, что сделать это нельзя. Для жителей столицы, Гродненской и Брестской областей найти перевозчика не составит труда. Цены на доставку у различных перевозчиков схожие, если, конечно, вы не нарветесь на тех, кто предложит заплатить несколько сотен сверху за не совсем понятные услуги.

Белорусам, живущим в восточных областях, немного сложнее. Не исключено, что проще и выгоднее будет забирать авто в Минске, Бресте или Гродно, чем искать варианты доставки до того же Гомеля. Кроме того, вы должны быть морально готовы к тому, что впервые воочию увидите приобретенный автомобиль только после того, как заплатите за него. При этом вовсе не важно, будет это машина, купленная на аукционе или в зарубежном автохаусе. Впрочем, сильно опасаться этого все же не стоит, тем более что все перевозчики готовы приняться за выполнение заказа лишь после подписания договора на оказание услуг.

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