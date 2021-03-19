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«Вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?»

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  • 19.03.2021, 18:45
  • 4,972
«Вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?»

Бывший посол США в России Макфол в Twitter обсудил с комментаторами Крым.

Бывший посол США в России Майкл Макфол 18 марта написал в Twitter: "Крым – это Украина".

"Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?" – спросил у экс-дипломата пользователь с ником "НеБолтай!" и аватаркой, вырезанной из советского агитационного плаката.

В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года. "Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?" – написал он.

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