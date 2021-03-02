Трамп с супругой «тайно» вакцинировались от COVID-19 5 2.03.2021, 13:49

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Фото: Ар

Какой именно вакциной делали прививку тогда еще президенту США, пока неизвестно.

Бывший президент США Дональд Трамп с женой Меланией незаметно для общественности вакцинировались против коронавируса в январе, когда еще были главой и первой леди государства.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на заявление советника республиканца. Как известно, супруги Трампов переболели COVID-19 в октябре 2020 года.

Какой именно вакциной делали прививку на тот момент президенту не уточняется. Но до последнего дня работы Трампа на посту главы государства, 20 января, в США были одобрены для использования два препарата – от Moderna и Pfizer.

Отмечается, что в декабре бывший генеральный хирург Джером Адамс защищал Трампа, который медлил с вакцинацией, хотя в стране уже внедряли вакцину Pfizer. Тогда он заявил, мол, у президента была "медицинская причина" не делать этого. В частности, Адамс сослался на экспериментальное лечение антителами, которое Трамп получил после заражения вирусом в октябре.

Первой новость о вакцинацию Дональда и Мелании опубликовала газета New York Times в Twitter.

"Трамп вчера в CPAC впервые заявил, что "все" должны получить вакцину против коронавируса, разработанную во время его пребывания в должности. Советник сказал нам, что и Трамп, и Мелания получили прививки в Белом доме еще в январе", – говорится в посте.

После начала пандемии Трамп длительное время относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.

Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.

Со своей стороны представитель Белого дома Кейли Макенани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно уменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.

Однако в октябре Трамп и его жена заразились коронавирусом.

В декабре на тот момент президент сказал, что не намерен делать прививку против COVID-19.

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