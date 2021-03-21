В Британия установили рекорд по вакцинации за сутки 21.03.2021, 12:35

Уже половина всех взрослых жителей этой страны получили первую дозу вакцины.

Пятница стала рекордным днем для вакцинации в Британии, когда прививки первой и второй дозами сделали 711 156 лицам.

Об этом сообщает BBC.

Это означает, что половина всех взрослых в Великобритании - около 26 853 407 человек - сейчас получила первую дозу вакцины.

Всего 2 132 551 человек также получил вторую дозу вакцины, свидетельствуют данные правительства.

Премьер Британии Борис Джонсон, который получил свою первую дозу вакцины в пятницу, заявил, что "чрезвычайно гордится прогрессом, которого мы достигли на сегодняшний день в проведении прививок".

19 марта Великобритания установила предыдущий рекорд сделанных за день прививок от коронавируса - более 660 000.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».