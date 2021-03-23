Великобритания сократит численность войск до самого низкого уровня с начала 1800-х годов 23.03.2021, 11:58

Однако британские силы будут более заметными как никогда раньше.

Великобритания сократит численность войск до самого низкого уровня с начала 1800-х годов, а также выведет из эксплуатации более 100 самолетов в то время, как страна перенаправляет оборонные расходы на беспилотники и работы, а также усиливает военные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

К 2025 году полностью подготовленные войска будут сокращены с примерно 76 500 до 72 500 в рамках значительного обновления обороноспособности Великобритании. Правительство также отказался от целевого показателя в 82 000 таких военнослужащих, поскольку он не выполнялся с 2015 года.

Однако британские силы будут более заметными как никогда раньше, особенно в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает издание.

Правительство планирует отправлять войска за границу чаще и на более длительные периоды, чтобы они были задействованы в более широком диапазоне операций.

Новое подразделение специальных операций под названием "Рейнджерс" численностью 1000 человек будет работать вместе с иностранными войсками для предотвращения конфликтов.

Великобритания выведет из эксплуатации старые фрегаты Королевского флота в течение следующих двух лет, а также 114 самолетов - включая весь флот RAF C-130 Hercules.

Между тем на модернизацию оборонных технологий будет потрачено до 23 миллиардов фунтов стерлингов.

Эти планы изложены в 66-страничном оборонном документе под названием "Оборона в конкурентную эпоху", который является частью более широкой стратегии внешнеполитического ведомства, обороны и развития, в которой Китай рассматривается как крупнейшая государственная угроза экономической безопасности Великобритании.

Как сообщалось, 16 марта в Британии был представлен Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в котором Россия 14 раз упоминается как острая угроза Соединенному Королевству.

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