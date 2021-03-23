Снытина завершает карьеру в сборной: Я привыкла называть вещи своими именами 23.03.2021, 12:06

1,608

Екатерина Снытина

фото: Прессбол

Смелая баскетболистка заявила, что в Беларуси спорт — это пропаганда режима.

Капитан сборной Беларуси по баскетболу и бронзовый призер чемпионата Европы-2007 Екатерина Снытина приняла решение завершить карьеру в национальной команде. Об этом баскетболистка сообщила tut.by. Сайт приводит ее заявление на эту тему.

«В нашей стране спорт — это пропаганда режима. И я не намерена быть ее частью»

— Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси. Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью.

Как спортсменка я считаю, что могу принести намного больше пользы обществу своими личными проектами или совместными инициативами с SOS.BY. Например, месяц назад Свободное объединение спортсменов запустило «Академию чемпионов», в рамках которой мы делимся знаниями и опытом с подрастающим поколением.

Я хочу и дальше быть полезной белорусскому обществу, но не хочу выступать за национальную команду. Причем не хочу этого делать и в будущем, в свободной новой Беларуси, — подчеркнула Екатерина Снытина.

— 2020 год изменил меня, как и многих белорусов, как человека и гражданина. Мне стало важно, чтобы люди вокруг меня, те, с кем я провожу почти 24/7, разделяли мои ценности и жизненную позицию. В феврале во время игр за нацкоманду в Риге я поняла, что такой поддержки внутри сборной Беларуси по баскетболу у меня нет.

При этом я честно выполняла свои обязательства на площадке в квалификационных матчах, понимания, что лично ответственна за результат как капитан национальной команды. Мы добились необходимого результата, пробились на Чемпионат Европы. Дальше ответственность с себя я снимаю. Отмечу: мне ничуть не обидно, что я не смогу принять участия в чемпионате Европы и побороться там за медали, — сказала баскетболистка.

— Я прислушалась к себе и поняла, что у меня нет и тени грусти из-за прекращения выступлений за сборную Беларуси. Кажется, что я уже много месяцев нахожусь в новой сборной — SOS.BY, где собраны невероятные, свободные и честные спортсмены. Я безмерно горда быть частью именно этой команды.

«Попытка заклеить мне рот новым контрактом не удалась»

Отметим, что контракт Екатерины Снытиной с РЦОП по игровым видам спорта истекает 31 марта 2021 года. Капитану сборной Беларуси предложили подписать новый трудовой договор, но ее не устроил пункт дополнительного соглашения, касающийся выступлений спортсменов в СМИ.

— В феврале мне действительно прислали на подпись новый контракт, который я подписала на каждой странице, зачеркнув только «Пункт 2.25» — «не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с Нанимателем» — и запросила по нему детальное разъяснение.

15 марта мне пришел ответ из Министерства спорта, в котором пояснения были примерно такие: «Согласование публикации означает предварительное согласование публикации, положение распространяется на комментарии зарубежным СМИ, в том числе на пресс-конференциях, следствием ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей может являться привлечение к дисциплинарной ответственности…».

На следующий день я получила приказ об увольнении из нацкоманды, датированный 11 марта. В общем, контракт со мной не продлили, так как «стороны согласия не достигли».

При этом в наших реалиях национальная команда все равно может вызывать на сборы и соревнования спортсмена, который не стоит на ставке. Недавно менеджер сборной поинтересовался у меня, приеду ли я на майский сбор. Но я больше не хочу выступать за сборную Беларуси.

Попытка заклеить мне рот новым контрактом не удалась. Я не могу и не хочу слышать фразу: «Вы же сами всё понимаете…». Я не буду молчать, глядя на происходящее в стране или ситуацию с репрессированными спортсменами. Я привыкла называть вещи своими именами, — подчеркнула Снытина.

Екатерина Снытина выступала за сборную Беларуси с 2005 года, выиграв бронзовую медаль чемпионата Европы (позже она выставила ее на благотворительный аукцион), принимала участие в Олимпийских играх.

Выступала за клубы из Беларуси, России, Франции, Польши, Венгрии, Турции. Сейчас играет за команду «Несибе Айдын».

На клубном уровне становилась финалистом, бронзовым призером и полуфиналистом Кубка Европы ФИБА. Чемпионом Беларуси и Франции, призером чемпионатов России, Беларуси, Польши, обладателем Кубка Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».