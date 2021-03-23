Большая игра 6 Telegram-канал "Белорусский порядок"

23.03.2021, 17:24

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В обмен на свободу Зингман может наболтать много интересного.

Без шуток, это самая важная новость последних месяцев. В Конго арестован почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман. Большинство авторов ошибочно делают упор на его серые схемы по торговле оружием и сельхозтехникой. Но вся соль этой операции в совсем другом.

Косвенно я намекал на это в прошлом посте. Зингман является ключевой фигурой в масштабной трансконтинентальной схеме по выкачке денег из белорусского бюджета и пополнению пенсионного счета деда. Схематоз выглядит следующим образом.

Белорусские госбанки дают кредиты африканским банкам для закупки белорусской грузовой и сельскохозяйственной техники. Например, в 2019 году 150 млн долларов от Банка Развитие (а основы закладывал еще Румас). Закупка и обслуживание техники происходит через компании Зингмана (AFTrade и ряд других).

Кроме того, его же компании задействованы и в процессе разработки и добычи ресурсов. Естественно, не за бесплатно - Зимбабве расплачивается алмазами, добытыми на ее территории. Но что важно, мимо кассы, неофициально. То есть камушки добываются за наши деньги, но официально они нигде не проходят.

Камни в натуральном виде, а также золото, вывозят из страны самолетом Зингмана. Этому способствует то, что он попадает под VIP-обслуживание, багаж не досматривается, и пассажиры контроль не проходят. Ценный груз джетом доставляют в Эмираты (именно поэтому власти ОАЭ пытались надавить на Конго, чтобы его выпустили). Золото и алмазы в пункте назначения конвертируются в "живые" деньги, и попадают на личный "пенсионный счет" Лукашенко. Часть оседает там, часть вкладывается в активы за рубежом, часть под видом арабских инвесторов возвращается в страну и реализуется в совместных девелоперских проектах.

Белорусский народ здесь обманывают трижды:

- На этапе выдачи кредитов. Которые скорее всего не возвращаются, а "пропадают" в ходе сложной системы взаимозачетов.

- На этапе добычи ресурсов. Камни добываются за наши, государственные деньги, но выручка и прибыль идет мутным дельцам и Деду лично.

- Украденные у нас деньги идут на построение ЧАСТНОЙ бизнес-империи (строительство объектов в РБ и за ее пределами). То есть деньги взяли из гос бюджета, а профит пошел в частные руки.

"Приватизируем прибыль, национализируем убытки" (с). Классическая схема для всех олигархов на постсоветском пространстве. И Лукашенко, который громче всех кричит, что не допустит влияния олигархов, сам таким олигархом и является.

Что будет дальше? Господин Зингман является гражданином США. А значит они могут затребовать (и надеюсь, уже затребовали его выдачи). В обмен на свободу он сможет наболтать много интересного.

И это только начало. Гражданин Лукашенко не просто мелкий тиран и жуликоватый колхозник, как его часто представляют оппоненты. А расчетливый и матерый делец, участник международных преступлений. Кровавые камни, оружие, наркотики, обход оружейных эмбарго, и многое другое. Он успел оставить след по всему миру, а не только в Беларуси. И за все придется отвечать.

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