«Только зарплату получила — и уже осталось 20 рублей» 25.05.2024, 15:16

Как уживаются вместе транжира и экономщик.

«Я оплачиваю почти все, и все равно у нее деньги заканчиваются очень быстро. Не совсем понимаю: на что она их тратит?» — задается вроде как справедливым вопросом Александр.

Он считает свою девушку транжирой и весь последний год старательно «перевоспитывает». Вероника с улыбкой защищается: «Да не транжира я, просто личных расходов много».

Разное отношение к деньгам дает немало поводов для споров. Девушке хочется почаще выбираться в кафе или заняться активным спортом, а парень не видит смысла тратиться «на глупости». Лучше уделить свободное время подработке, чтобы сделать запас «на черный день», пишет onliner.by.

Веронике 22 года, Александру 23. Все началось с переписки во «ВКонтакте». Парень долго не тянул и позвал девушку на свидание.

— Я предложил Веронике встретиться, чтобы просто погулять. Приехал за ней на желтых «Жигулях»-«двойке», и мы поехали в поле на закат.

— Обычно девушку приглашают на свидание в кафешку, разве нет?

— Для первого знакомства это слишком банально, на мой взгляд. Проще поговорить тет-а-тет где-нибудь в спокойном месте, — объясняет молодой человек.

Девушку такой нестандартный подход не оттолкнул. Уже через неделю Александр приехал к ней чинить кран и в итоге остался жить. Спустя год ребята переехали со съемного жилья Вероники в квартиру парня, с которой ему помогли родители.

«Транжира никогда не скажет, что он транжира. Пока не попросит у меня деньги»

— Когда мы начали встречаться, первые два месяца я ее содержал, — не без гордости рассказывает Александр.

— Я тогда уволилась, — уточняет девушка.

— Да, была безработной. Я открываю холодильник, а там мышь повесилась. Поэтому кормил, готовил. Но это, видимо, была часть хитрого плана, потому что теперь готовит только она.

— В какой момент вам показалось, что Вероника расточительна? — уточняем.

— Расточительность я стал замечать, когда она переехала ко мне. Как это проявляется? Зарабатываем мы плюс-минус одинаково, но деньги у нее всегда заканчиваются гораздо раньше, притом что я оплачиваю «коммуналку», чаще всего покупаю еду, плюс на мне расходы на машину (сейчас мы уже не пользуемся ей, просто стоит во дворе). Бывало такое, что спустя четыре дня после зарплаты я спрашиваю: «Вероника, сколько у тебя осталось?» — а она отвечает: «20 рублей».

— На что так быстро уходят деньги? — спрашиваем у девушки.

— Раньше уходили на съемную квартиру и на продукты. Когда уже переехали к Саше, может быть, я где-то почувствовала свободу, потому что не надо было отдавать большие деньги на съем квартиры. Там купить что-то, тут заказать — действительно не понимаешь, куда уходят деньги…

Аккуратно задаем вопросы про зарплату. Вероника работает менеджером по продажам и получает около 1300—1400 рублей. Александр учится на экономиста, работает водителем и регулярно берет подработки. У него получается 2000—2500 рублей на руки. По меркам Минска суммы не огромные, но ребята довольны: они лишь недавно начали зарабатывать.

И все равно возникает вопрос: можно ли назвать человека, тратящего 1300 рублей в месяц, расточительным?

— Я и не считаю себя транжирой. Это он так считает, — настаивает девушка.

— Транжира никогда не скажет, что он транжира. Пока не придет ко мне за деньгами, — смеется парень.

— Если бы я жила одна, если бы понимала, что никакой финансовой поддержки от парня у меня нет, то, скорее всего, да, у самой бы появилось понимание, что не нужно все тратить. А здесь все-таки есть молодой человек, мужчина, опора — видимо, поэтому я и трачу все довольно быстро.

«Если хочешь погулять, заранее должна подумать про деньги»

Вероника несколько раз покупает с зарплаты продукты (рублей на 100—150), а в остальном радует себя: маникюр, косметика, одежда. Когда деньги заканчиваются, включается режим «Я живу, а он тратит». Иногда перед зарплатой девушка может попросить у парня 20—50 рублей.

— Я подхожу к нему, прошу. Он мне вкидывает небольшую лекцию и дает.

— Одалживаю, будем честны! А по-другому не приучишь человека к рациональному использованию денег. Если она всегда будет держать у себя в голове, что может подойти и сказать «Дай денег», по сути, сядет на шею.

— А если это какие-то «девичьи хотелки»?

— Если «хотелки», то, скорее всего, с моей стороны вообще будет отказ. Особенно если это какая-то откровенная ересь.

— Это, в вашем понимании, что?

— Например, кафе с подругами. Если хочешь погулять, ты заранее должна подумать, что тебе на это нужны деньги. А если до этого ты просадила их на те же гулянки, значит, ничему не научилась. И как ты будешь вести дальнейшую взрослую жизнь? Будешь брать кредиты-рассрочки? — слегка поучительным тоном говорит Александр.

— А когда Вероника покупает новые вещи, как к этому относитесь?

— 80% всех шкафов и полок и так заняты ее вещами. Поэтому, когда она мне говорит: «Ой, появилась такая классная юбка, она мне срочно нужна», — я просто указываю на полку.

— Да, когда я прихожу в чем-то новом, он всегда вздыхает.

— Я не хочу, конечно, превращаться в старика, но у меня стандартное мужское понимание того, сколько нужно одежды. Если она у тебя нормальная, не порвалась, не износилась, почему бы в ней не ходить?

Парень объясняет: ему не жалко денег на девушку. Например, он никогда не скупится на подарки (дарил на праздники и серьги, и кольцо, и новый телефон). При этом Александр искренне не понимает, как можно тратить всю зарплату до последнего рубля, ведь всегда может случиться ЧП. Например, заболела собака — и тогда, как ни крути, придется оставить крупную сумму у ветеринара. Или сломалась машина — срочно надо доставать деньги из запасов. И это только верхушка айсберга. По мнению молодого человека, нужно обязательно с юных лет откладывать деньги на комфортную старость.

— Моя логика такая: откладывать минимум 13% себе на пенсию и 10% на черный день. Непонятно, что ждет нас в будущем, а так я могу рассчитывать хотя бы на какую-то сэкономленную сумму денег. Возможно, впоследствии будут какие-то глобальные покупки. Вдруг надо будет расширить жилплощадь. Еще я хочу свой дачный участок, свой дом. Хочу не одну машину, в идеале иметь три: одна для города, другая для загорода, а третья просто семейная… Если старость обеспечена, то можно и кайфануть по полной программе. А пока мы молодые, нам много не надо. Живи себе да работай.

— А я пытаюсь ему донести, что тратить деньги тоже нужно с удовольствием, не надо бесконечно откладывать их до лучших времен, потому что потом найдется куча отмазок, — рассуждает Вероника.

И все же к парню героиня прислушивается. В последние месяцы, например, благодаря его наставлениям она стала откладывать 10% зарплаты в копилку.

«В кафе ходим редко, он выбирает более экономные варианты»

Вероника признается: из-за разницы в отношении к деньгам отдыхать насыщенно у пары не получается. Например, в кафе они ходят раз в три-четыре месяца, не чаще.

— Она мне долго пилит мозг, и я тогда сдаюсь, — улыбается Александр. — А зачем ходить по кафе, особенно когда погода плохая: дожди, слякоть, грязь? Лучше посидеть в домашней атмосфере с шерстяным другом. Периодически мне самому хочется куда-то сходить — например, в кино. Но сейчас в прокате ничего интересного не выходит… А еще в выходной, если у меня есть время и возможности, я предпочитаю найти подработку и заработать дополнительные деньги, а ей нужно погулять…

— Вам не скучно так жить? — уточняем у Вероники.

— А что тут сделаешь, силой же его не поведешь. Мне на данный момент хватает встреч с подругами, родными, но, если в дальнейшем это будет проблемой, будем как-то решать. На данный момент я вижу, что он домосед. Не хочет никуда выходить, разве что в лес, на шашлыки, где нет цивилизации. Зимой тоже сложно куда-то выбраться: лыжи-тюбинги — этого у нас нет. Он выбирает более экономные варианты.

— То, что у вас настолько разные подходы к деньгам, не смущает? С детьми, наверное, еще тяжелее будет…

— Нет, я прекрасно понимаю, что человека можно чему-то научить, — отвечает Александр. — Понятно, что полностью перевоспитать невозможно, это еще никому не удавалось… Но я же с ней не из-за денег, и она со мной не из-за денег, так что проблем не будет.

— По поводу детей: я думаю, у него появятся отцовские чувства, он будет понимать, что ребенок — это большая ответственность, и все будет хорошо. А что касается меня — ну, погундит и успокоится, я не переживаю.

— Вы такие разные… А что вас объединяет? Чем зацепили друг друга? — спрашиваем напоследок.

— Общением, характером, чувством юмора и отношением ко мне, — не задумываясь, отвечает девушка — Мы вместе три года, и меня все устраивает.

— Мне нравится, что Вероника простая, добрая и не меркантильная. Раньше у меня с девушкой был другой опыт: я вкладывался, а меня бросили. Больше не надо.