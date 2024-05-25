Зеленский: Дайте нам ПВО, спасите людей 25.05.2024, 22:14

Президент Украины обратился к Западу после варварского удара РФ по Харькову.

В строительном гипермаркете Харькова, по которому ударила Россия, могло находиться более 200 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову - по строительному гипермаркету — в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек», — написал он.

Президент Украины призывает партнеров предоставить Украине средства ПВО и современную авиацию.

«Если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов», — подчеркнул украинский президент.