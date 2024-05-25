Синоптики пообещали белорусам зной до +30°C с Каспийского моря 1 25.05.2024, 11:53

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Когда и где может быть «даже жарче»?

Начало лета, судя по прогнозам синоптиков, в Беларуси будет очень теплым. Специалисты спрогнозировали отход прохладного антициклона в глубь России на следующей неделе и рассказали, в какой области и когда ждать до +30°С и «даже жарче».

По информации Telegram-канала Nadvorie, температурный контраст между западной и восточной частью Беларуси на неделе с 27 мая по 2 июня выравняется. На территорию Беларуси будет поступать тепло с юга России, из района Каспийского моря.

В четверг, 23 мая, и в пятницу, 24 мая, в стране возможны грозовые дожди, а вот в субботу, 1 июня, температура начнет повышаться. Так, в Бресте, судя по данным сервиса Windy.com, воздух в этот день прогреется до +30°С. В Минске же 1 июня ожидается +26°С, в Витебске — +22°С, в Гродно — +27°С, Гомеле — +27°С, Могилеве — +26°С.

А вот в воскресенье, 2 июня, в Бресте, по данным сервиса, будет уже +31°С. В Минске воздух прогреется до +26°С, в Витебске — +27°С, Гродно — +26°С, Гомеле — +28°С, Могилеве — +28°С.