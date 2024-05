На Каннском кинофестивале назвали победителя 25.05.2024, 22:45

2,430

Одну из ролей в фильме исполнил российский актер.

В субботу, 25 мая, жюри 77-го Каннского кинофестиваля определило, какая картина получит главную награду. Ею стала «Анора» — фильм американского кинорежиссера Шона Бейкера.

Как пишет «Настоящее время», картина повествует о путешествии секс-работницы между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету на ней собирается жениться сын русского олигарха. Одну из ролей в фильме исполнил российский актер Юрий Борисов.

Вторую по значимости премию — «Гран-при Каннского кинофестиваля» — получила лента «Все, что мы представляем как свет» (All We Imagine as Light) индийской режиссерки Паял Кападиа.

Премию за лучшую женскую роль жюри присудило сразу четырем актрисам: Селене Гомес, Карле Софии Гаскон, Зои Салдана и Адриане Пас, сыгравшим в фильма «Эмилия Перес» (Emilia Perez) французского режиссера Жака Одиара. Эта же картина получила третью по значимости премию «Приз жюри».

Лучшая мужская роль осталась за американским актером Джесси Племонсом, сыгравшем в фильме «Виды доброты» (Kinds of Kindness) режиссера Йоргоса Лантимоса. Лучшим режиссером стал португалец Мигел Гомеш за драму «Большое путешествие» (Grand Tour).