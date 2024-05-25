Наши патроны всегда бьют в цель 25.05.2024, 20:32

Поможем добывать правду!

Такие медиа, как «Хартия’97», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов называет «добывающей отраслью». Они добывают правду. И это подчас тяжелее, чем работа в забое.

Не удивляйтесь и не спрашивайте, какое отношение имеет Муратов из «Новой газеты» к «Хартии». Все очень просто. Кроме принадлежности к «добывающей отрасли», оба издания почти шесть лет назад одновременно обратились к своим читателям с просьбой о помощи. Я даже день помню – 3 сентября 2018 года.

«Хартия» тогда просила у читателей просто поддержки в виде разовых платежей. И за три месяца смогла собрать почти 15 тысяч евро. А «Новая газета» — при том, что Patreon тогда еще не был настолько распространен, как сейчас, — интуитивно выбрала именно «патреоновскую» модель: читателям предложили стать соучастниками газеты. Вернее, со-участниками, как сформулировал Муратов. Им предлагали оформить ежемесячное пожертвование.

За первый день такое пожертвование «Новой газете» оформили 1357 человек, а за год она обзавелась восемью тысячами со-участников. Сейчас их 34 тысячи, и при всех невыносимых трудностях «Новая» существует преимущественно на регулярные пожертвования тех самых со-участников.

Уже потом, в декабре 2018 года, Наталья Радина рассказывала, что большая часть тех 15 тысяч евро, собранных Хартией за три месяца, складывалась из взносов в 2-3-5 евро, и восхищалась тем, какое огромное количество людей откликнулись на просьбу о помощи. А теперь представьте, как было бы здорово, если бы эти, пусть небольшие, взносы стали регулярными. Важна не столько сумма, сколько регулярность. Это очень помогло бы лучшему независимому интернет-изданию Беларуси, которое уже четверть века занимается добыванием правды и даже в те времена, когда все остальные независимые медиа упорно называли Лукашенко «президентом», ни разу не доставило ему этого удовольствия.

Да, сейчас ситуация сложна для всех. Беларусь ушла в тень мировой повестки – не потому, что мир от нас устал, а потому, что война в Украине полностью изменила структуру и содержание западной помощи. Теперь – все для фронта, все для победы, и с этим не поспоришь. Тем важнее становится помощь каждого читателя, чтобы о ситуации в Беларуси, о репрессиях, о пытках, о наших героических политзаключенных по-прежнему могли читать все, в том числе и те, кто сегодня сокращает помощь белорусским независимым медиа. Этих людей, к слову, никто ни в чем не винит, все всё понимают.

Я знаю, что не раз медиаэксперты и менеджеры предлагали Наталье Радиной убирать особенно важные тексты «под замок» и делать их открытыми только для подписчиков. А еще все мы знаем, что есть множество медиа, которые некоторые материалы делают доступными только для подписчиков на Patreon. Это совершенно нормальная схема, необходимая для выживания издания, но «Хартии» она не подходит по одной простой причине. Многие читатели находятся в очень сложной ситуации — недавно освободились из тюрьмы, или носят передачи, стоящие больших денег, сидящему родственнику, или бежали из страны и начинают жизнь с нуля в чужой стране. Для них каждая копейка — это богатство, а подписка на Patreon может оказаться непосильной даже с крошечными взносами (по крайней мере, в это конкретное время). И лишить этих людей возможности читать важные тексты «Хартия» не может. Любое слово, любая буква, любая колонка, опубликованные на сайте, должны быть доступны всем читателям без исключения — это жесткий «хартийный» принцип.

Так что, помогая «Хартии» подпиской на Patreon, вы в то же самое время помогаете политзаключенным и их родственникам, вынужденным эмигрантам и волонтерам – всем тем, кто вместе с вами шел на Площадь, стоял в сцепке, писал письма, возил передачи. Это та самая белорусская солидарность, о которой уже ходят легенды. Та, которая сегодня помогает нам всем выжить, а потом поможет победить. Стать «патроном» Хартии означает приблизить победу.

Наши патроны всегда бьют в цель.

Поддержать «Хартию» на Patreon можно по ссылке.

Ирина Халип, специально для Charter97.org