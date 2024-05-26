КГБ массово задерживает железнодорожников 26.05.2024, 0:32

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Из-за фото.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» узнало о волне задержаний коллег, которая продолжается с 20 мая.

Только в локомотивном депо «Минск» 21 мая задержали шесть машинистов и помощников машиниста.

Руководство депо утверждает, что причиной задержаний была пересылка в мессенджерах и рабочих чатах фото аварии 10 мая, когда маневренный локомотив сошел с рельсов возле станции «Минск-Сортировочный». По информации сообщества железнодорожников, аварию пытались скрыть.

Из числа шести задержанных, о которых известно сообществу железнодорожников, троих освободили через три дня, трое остаются задержанными. По меньшей мере двум инкриминируют «содействие экстремизму» — вероятно, речь о статье 361-4 Уголовного кодекса, согласно которой могут наказать лишением свободы на срок до 7 лет.

Обвиняемых уволили, также «предложили» уволиться начальнику одной из станций локомотивного депо — все за ту же пересылку снимков сотрудниками.

Сообщество железнодорожников отмечает, что задержания и увольнения происходят на фоне острой нехватки кадров на железной дороге. И даже в условиях снижения объема грузоперевозок увольнение шести сотрудников будет ощутимым для локомотивного депо.