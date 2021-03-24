Девятилетний композитор из Греции написал сонату, вдохновившись революцией в Беларуси 5 24.03.2021, 15:09

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Фото: «Наша Ніва»

Название музыкальное произведения происходит от слова «откровение».

Девятилетний композитор из Греции Нестор Ставрокудис в августе-октябре 2020 года написал «Апокалиптическую сонату», вдохновившись движением за перемены в Беларуси, сообщает «Хрысціянская візія».

Мать Нестора — теолог из Беларуси. В музыкальной композиции обыгрывается протестная мелодия «Разбуры турмы муры». Название произведения происходит от первоначального греческого смысла слова «апокалипсис» - «откровение».

Как говорит автор, «это значит, что все открывается и всем все делается понятно».

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