Девятилетний композитор из Греции написал сонату, вдохновившись революцией в Беларуси

Девятилетний композитор из Греции написал сонату, вдохновившись революцией в Беларуси5
- 24.03.2021, 15:09
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Название музыкальное произведения происходит от слова «откровение».
Девятилетний композитор из Греции Нестор Ставрокудис в августе-октябре 2020 года написал «Апокалиптическую сонату», вдохновившись движением за перемены в Беларуси, сообщает «Хрысціянская візія».
Мать Нестора — теолог из Беларуси. В музыкальной композиции обыгрывается протестная мелодия «Разбуры турмы муры». Название произведения происходит от первоначального греческого смысла слова «апокалипсис» - «откровение».
Как говорит автор, «это значит, что все открывается и всем все делается понятно».