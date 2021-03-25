Портрет британского дешифровальщика, который раскрыл секрет «Энигмы», попал на 50 фунтовую купюру 1 25.03.2021, 15:36

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фото: bank of England

Банкнота поступит в оборот 23 июня — в день рождения Тьюринга.

Банк Англии представил дизайн новой купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга, сообщает BBC.

Это заключительный этап обновления банкнотного ряда, который Банк Англии осуществляет с 2016 года. Уже заменены купюры в 5, 10 и 20 фунтов стерлингов.

Переход от бумажных денег к полимерным прежде всего обусловлен вопросами безопасности. Из труднее подделать, повредить, разорвать, также полимерные банкноты хорошо отталкивают грязь и воду.

Бумажные банкноты останутся в обороте еще некоторое время, после чего их можно будет обменять в банках на новые.

Дань памяти Тьюрингу

О том, что во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков во главе с Аланом Тьюрингом разгадала принцип работы немецкой шифровальной машины «Энигма», написано в учебниках, о ней сняты фильмы, эта история широко известна. Но, по мнению многих историков, не все до конца понимают масштаб вклада Тьюринга в исход войны.

Взлом шифра «Энигмы» приблизил победу союзников как минимум на два года, считают они, и без этого исход войны вообще был бы непредсказуем. Возможность узнавать о планах противника заранее спасла десятки тысяч жизней.

После войны в британской Национальной физической лаборатории по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера - машина с памятью и хранимой в ней программой.

В 1952 году Алан Тьюринг был арестован за связь с 19-летним юношей из Манчестера и признан виновным в «грубой непристойности» - такая статья существовала в уголовном кодексе того времени и предусматривала наказание за гомосексуализм.

Тюремное заключение ему заменили на принудительное лечение, в том числе гормональное. В возрасте 41 года Алан Тьюринг покончил с собой. И лишь в 2013 году он был помилован посмертно.

«Он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем в области компьютерных наук, - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли. - Он подвергся бесчеловечному отношению за то, что был геем. Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует».

Однако многие активисты указывают на то, что Банк Англии в недостаточной мере отображает многообразие британского общества: на трех из четырех своих банкнот изображены мужчины: Уинстон Черчилль на £5, художник Уильям Тернер на £20 и математик Алан Тьюринг - на £50. И лишь на купюре в 10 фунтов стерлингов женщина - писательница Джейн Остин.

Кроме того, говорят активисты, все четверо - представители белой расы.

Нужна ли вообще банкнота в 50 фунтов?

Люди реже всего носят в кошельках банкноты такого достоинства. В прошлом году из почти 4 млрд купюр, выпущенных в оборот Банком Англии, доля 50-фунтовых банкнот составила 351 млн.

Вопрос об отказе от этой купюры уже поднимался в правительстве. Экс-глава банка Standard Chartered Питер Сэндс называл ее «валютой коррумпированных элит, криминала и налоговых махинаций».

Сейчас в расчет берется и то, что люди в принципе стали меньше пользоваться наличными, особенно в период пандемии.

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