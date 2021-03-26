Разработчик «Новичка»: Проблемы со здоровьем Навального могут быть связаны с последствиями его отравления 2 26.03.2021, 10:30

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Иллюстрация ursa-tm.ru

Политик не прошел стопроцентной реабилитации после покушения.

Химик Владимир Углев рассказал «МБХ медиа», что его собственные симптомы, которые он наблюдал после случайного контакта с ядом из семейства «Новичок», весьма схожи с теми, которые теперь описывают адвокат и жена Алексея Навального. По мнению Углева, Навальный не прошел стопроцентной реабилитации после отравления.

О том, что Алексей Навальный находится в «крайне неблагополучном» состоянии, ранее сообщила его адвокат Ольга Михайлова, после посещения ею колонии в Покрове. По ее словам, у него отнимается нога и не проходят боли в спине, на которые уже в течение месяца жаловался политик.

Супруга Навального к вечеру четверга подтвердила слова адвокатов: «Все, кто знаком с Алексеем, знают: он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить. Все проблемы со спиной начались уже месяц назад, в Матросской тишине. После того, как его перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась», — написала жена политика в своем инстаграме, подчеркнув, что до сегодняшнего дня Алексей запрещал ей и адвокатам говорить о своих проблемах со здоровьем.

По ее словам с самого начала пребывания Навального в колонии он просил руководство учреждения дать ему хоть какие-то лекарства и оказать соответствующую помощь. Но те игнорировали его просьбы.

Один из разработчиков семейства отравляющих веществ «Новичок» Владимир Углев не исключает, что проблемы с ногой у Алексея Навального могут иметь отношение к его отравлению, тем более, что похожие синдромы он наблюдал у себя сам, когда во время работы с ядом случайно подвергся его воздействию: «У меня рука «отпотевала» несколько лет после этого, причем я сразу все дегазировал, провел полный цикл обезвреживания. И тем не менее, тыльная сторона верхней части правой кисти была типа как лягушачья кожа, все время мокрая и холодная», — рассказал он «МБХ медиа».

Углев считает, что условия, в которых сейчас находится Навальный, могли привести к резкому обострению симптомов, и хоть признается, что не наблюдал полной картины восстановления от поражения «Новичком» с нелетальным исходом, настаивает, что предсказать долгосрочные последствия атаки данным отравляющим веществом, достаточно сложно.

«При отравлении может поражаться не только центральная нервная система, но и, допустим, периферические нервные системы опорно-двигательного аппарата, тем более, что, скорее всего, стопроцентной реабилитации Алексей еще не прошел, а восстановление ацетилхолинэстеразы в крови и плазме еще ни о чем не говорит», — подчеркивает химик.

Важно, что Юля Навальная также связывает недомогание мужа с последствиями воздействия на его организм яда: «Ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление». Она заключила, что возможно, Алексею теперь потребуется новое серьезное лечение, но надежды на то, что ФСИН его обеспечит, нет: «Имея опыт взаимодействия с врачами в омской больнице, очевидно, что на докторов, которых ему подсунет ФСИН, мы положиться не можем».

Она потребовала у президента немедленно освободить ее мужа, назвав происходящее «личной местью» и «расправой».

Напомним, политик и глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, был отравлен неустановленным отравляющим веществом типа «Новичок» 20 августа 2020 года, с 22 августа по 22 сентября он находился на лечении в госпитале «Шарите» в Берлине, после чего проходил реабилитацию там же в Германии.

После возвращения в Россию 17 января политика задержали в аэропорту «Шереметьево», 20 февраля Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальное наказание по делу «Ив Роше», приговорив к 2,5 годам лишения свободы.

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