Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей 5 27.03.2021, 16:47

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Лидер белорусской оппозиции начал знакомиться с материалами дела.

Лидеру белорусской оппозиции, председателю партии «Народная грамада» Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей, сообщила сайту Charter97.org жена политика Марина Адамович. Также он начал знакомиться с материалами дела.

Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.

Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным.

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