Американская ассоциация юристов потребовала освободить всех белорусских адвокатов и восстановить их лицензии 5 3.03.2021, 13:25

Крупнейшее объединение юристов в мире обратилось к властям Беларуси.

Американская ассоциация юристов (ABA) призывает белорусские власти прекратить административное и уголовное преследование адвокатов, говорится в заявлении главы ABA Патрисии Ли Рефо, сообщает interfax.by.

«ABA призывает власти Беларуси прекратить все административные и уголовные преследования адвокатов, которые стали жертвами политических преследований в нарушение местных и международных законов, освободить тех адвокатов, которые содержатся под стражей, и восстановить аннулированные лицензии», - сказано в заявлении.

Aссоциация также призывает Минск соблюдать свои обязательства по международному праву и воздерживаться от репрессий против юристов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.

В заявлении Рефо высказана глубокая озабоченность по поводу «эскалации нападок на верховенство закона и независимость адвокатуры в Беларуси». Так, отмечается, что 19 февраля 2021 года министерство юстиции республики лишило адвокатского статуса Максима Конона, Людмилу Казак, Константина Михеля и Михаила Кирилюка, «которые оказывали юридические услуги по политически чувствительным делам, в том числе задержанным протестующим и представителям политической оппозиции».

В ассоциации также высказали озабоченность по поводу уголовного преследования адвокатов Максима Знака, Ильи Салея, медиатора Лилии Власовой, лишения лицензий адвокатов Александра Пыльченко и Юлии Леванчук.

ABA - крупнейшее добровольное объединение юристов в мире. Ассоциация работает над улучшением отправления правосудия, продвигает программы, которые помогают юристам и судьям в их работе, аккредитует юридические школы, обеспечивает непрерывное юридическое образование и работает над формированием общественного понимания во всем мире важность верховенства закона.

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