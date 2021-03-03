закрыть
3 марта 2021, среда, 19:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Избитому ОМОНом таксисту из Гродно должны были вынести приговор за насилие над милицией — но он пропал

12
  • 3.03.2021, 16:37
  • 6,550
Избитому ОМОНом таксисту из Гродно должны были вынести приговор за насилие над милицией — но он пропал
Фото: TUT.BY

Алексей Лапа на приговор не явился.

В Гродно сегодня должны были вынести приговор таксисту, которого при задержании избил ОМОН. Прокурор просил для гродненца, избитого при задержании ОМОНом, три года колонии, а также конфискацию автомобиля и взыскание с обвиняемого судебных издержек. Алексей Лапа на приговор не явился — его объявили в розыск, пишет tut.by.

По решению суда, если Алексея найдут, меру пресечения ему изменят — он будет под стражей.

Напомним, гродненского таксиста Алексея Лапу судят по статье 364 УК РБ — «Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов». Потерпевшими выступают сотрудники ОМОН Павел Конон и Артем Логиш.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип