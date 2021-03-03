Избитому ОМОНом таксисту из Гродно должны были вынести приговор за насилие над милицией — но он пропал 12 3.03.2021, 16:37

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Фото: TUT.BY

Алексей Лапа на приговор не явился.

В Гродно сегодня должны были вынести приговор таксисту, которого при задержании избил ОМОН. Прокурор просил для гродненца, избитого при задержании ОМОНом, три года колонии, а также конфискацию автомобиля и взыскание с обвиняемого судебных издержек. Алексей Лапа на приговор не явился — его объявили в розыск, пишет tut.by.

По решению суда, если Алексея найдут, меру пресечения ему изменят — он будет под стражей.

Напомним, гродненского таксиста Алексея Лапу судят по статье 364 УК РБ — «Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов». Потерпевшими выступают сотрудники ОМОН Павел Конон и Артем Логиш.

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