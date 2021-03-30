Мнение: Хунта отныне живет одним днем 13 30.03.2021, 9:04

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фото: naviny.by

У диктатора нет ресурсов на долгосрочную перспективу удерживать власть силой.

Мы сейчас имеем понимание того, что хунта малочисленна и страшно боится! Как должно быть по-другому, когда из всех ящиков людей пугают терактами и тюрьмами, когда в город стягивают всё, что у них осталось - шеренги БТРов и прочее, пишет читательница телеграм-канала «Баста!»

Несомненно, люди боятся выходить, но это не означает, что всё утихло, и что они согласны жить как прежде. НЕТ!

Хунта отныне живёт одним днём! Тратит огромные ресурсы на каждую акцию. Как долго протянут? Такими темпами, до осени их останется совсем мало, если останется. Несомненно, перевес на стороне большинства - на стороне Народа!

У диктатора нет ресурсов на долгосрочную перспективу удерживать власть силой, страна на грани.

Конечно будет лучше, если мы вместе прекратим всё это, ибо чем дольше мы тянем, тем сложней нам будет исправлять результаты 26-летнего издевательства над страной.

Диктатура Лукашенко превращает страну в огромную тюрьму строгого режима для большинства, с надзирателями-беспредельщиками из меньшинства. Но судьба тюрьмы предрешена: она непременно рухнет, узники выйдут на свободу, а беспредельщикам придется ответить за свои преступления.

Не останавливаемся, друзья!

Долбим всю эту гнилую систему по всем направлениям!

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