Налоговики подробно рассказали о новом транспортном налоге 18 30.03.2021, 13:45

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За сутки белорусы снимают с регистрации практически тысячу транспортных средств.

Сколько денег планируется собрать с белорусских автомобилистов, которые с этого года вынуждены оплачивать транспортный налог, куда пойдут эти средства и что будет тем, кто не заплатит, а также о том, сколько машин снимают с учета каждый день и сколько это стоит, – рассказали на сегодняшней пресс-конференции Министерства по налогам и сборам. Об этом пишет myfin.by.

Что произошло?

С 1 января 2021 года в Беларуси введен новый налог – транспортный. До этого всем автовладельцам для допуска к дорожному движению необходимо было оплачивать государственную пошлину (дорожный сбор) и проходить техосмотр, чего многие не делали.

Теперь, вне зависимости от того, используется транспортное средство (ТС) в дорожном движении или нет, его собственникам необходимо будет оплачивать транспортный налог. Исключение действует по ТС, принадлежащим к определенным категориям государственных органов, и транспортным средствам, снятым с учета в органах ГАИ. Ставка транспортного налога налога фиксированная, исчисляется в белорусских рублях.

Когда платить?

Транспортный налог за 2021 год будет оплачиваться до 15 ноября 2022 года. Об этом сегодня заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. Платить белорусы будут на основании извещения из налогового органа.

«Но в отношении 2021 года введена особенность – авансовый платеж по транспортному налогу. Оплачивать его будут те, у кого по состоянию на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, по которому ранее была оплачена госпошлина. Эти плательщики обязаны к 15 декабря 2021 года (на основании извещения налогового органа) заплатить авансовый платеж по транспортному налогу», – заявил представитель МНС.

Сколько платить?

Ставки авансового платежа в 2021 году фиксированы, и во всех случаях составляют 1 базовую величину, то есть 29 рублей, а в отношении мотоциклов и прицепов – 20 рублей.

В следующем году такие плательщики произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок.

Большинство владельцев авто заплатит 61 рубль (для автомобилей весом не более 1,5 тонн), 81 рубль (для машин весом до 1,75 тонны) или 102 рубля (для транспортных средств, чей вес не превышает 2 тонн) транспортного налога за 2021 год.

Кто заплатит?

Андрей Ковалевский затруднился назвать число собственников, которые заплатят транспортный налог, но рассказал, что в 2021 году, «по грубым оценкам», авансовый платеж заплатят «не менее 2 млн физических лиц». Многие (а таковых немало, так как список льготников довольно широк), будут платить от 25 до 50% годового сбора.

Куда пойдут средства от транспортного налога?

«Они должны зачисляться в республиканский дорожный фонд. Но это (распределение средств) – компетенция министерства финансов», – заявил Андрей Ковалевский.

Чем грозит неуплата?

«Налоговые органы будут взыскивать пеню и могут начислять штрафы за неуплату транспортного налога. Но налоговые органы стараются работать на предупреждение налоговых нарушений и стараются довести до каждого плательщика необходимость своевременной уплаты всех налогов, в том числе транспортного. В случае неуплаты налога деньги будут взысканы через службу принудительного исполнения», – заявил Ковалевский.

Кого налог не коснется?

Те, чьи авто выпущены до 1992 года налог не будут платить вовсе. И таковых, как рассказал первый заместитель начальника главного управления ГАИ МОБ МВД Вадим Гаркун, довольно много – по данным Госавтоинспекции около трети зарегистрированных на 1 января автомобилей были выпущены до 1 января 1992 года.

Не будут платить налог и владельцы электромобилей – им предоставлена льгота по 31 декабря 2025 года, а также инвалиды, на чьи ТС установлено соответствующее оборудование.

Еще одна категория, не подпадающая под уплату налога – это владельцы транспортных средств, которые будут сняты с учета до 1 июля 2021 года. И таковых с каждым днем становится все больше:

«За сутки практически тысяча транспортных средств снимается с регистрации в связи с утилизацией»

Их было бы больше, так как почти треть зарегистрированных в ГАИ автомобилей – это машины советских времен. Но они не подпадают под новый налог.

Сколько стоит снять машину с учета «на утилизацию»?

Одной из причин такого обвального роста числа желающих снять своего железного коня с учета – введение ГАИ с 1 марта упрощенной схемы снятия с учета автомобилей в связи с их утилизацией, – теперь это делается по заявительному принципу.

Плата за это небольшая – всего 1,5 рубля за компьютерные услуги.

«Владелец ТС, которое физически утратило свои свойства и который не может предоставить регистрационные знаки и документы на авто, обращается в ГАИ с заявлением, мы проводим со своей стороны проверку, устанавливая факт не эксплуатации ТС в период 3 лет до подачи момента заявления, и снимаем его с учета. Без предоставления дополнительных документов», – заявил Вадим Гаркун.

Придется ли платить, если пройден техосмотр?

«За те ТС, которые прошли техосмотр, и владельцы которых уплатили госпошлину, транспортный налог будет исчисляться только после окончании срока действия такого допуска и пропорционально оставшемуся до окончания года времени», – заявил Андрей Ковалевский.

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