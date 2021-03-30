Названы пять способов улучшить иммунитет весной 30.03.2021, 14:01

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Особенно важно включить в рацион растительные продукт.

Весна - время простуд из-за сниженного иммунитета. Именно поэтому важно повысить уровень своего здоровья. Тем более в пандемию коронавируса, пишет healthinfo.ua.

Питайтесь здоровой едой

Пища дарует нам множество полезных питательных веществ. Особенно важно включить в рацион растительные продукт - овощи, фрукты, зелень. Благодаря им можно улучшить функционирование иммунной системы. Ведь они оказавывают противовирусное и антимикробное действие, помогая справляться с настигнувшей инфекцией. Наиболее важны для иммунной системы железо, медь, цинк, селен, витамины А, С, Е, В6 и В12. Не менее нужен белок, аминокислоты которого позволяет создавать и поддерживать иммунные клетки.

Снижайте уровень стресса

Стресс на протяжении длительного времени способен привести к образованию хронических заболеваний. Это было доказано учеными в ходе продолжительного исследования. Все время кортизол, оставаясь высоким, способен заблокировать нормальное функционирование иммунной системы, соответственно, организм будет не так эффективно противостоять вирусам и бактериям. Для снижения уровня стресса медитируйте, занимайтесь йогой, больше отдыхайте, занимайтесь любым видом спорта, общайтесь с друзьями и животными, найдите себе увлечение.

Спите больше

Организм восстанавливается во сне. Там же происходит борьба с бактериями. Поэтому отдых по ночам крайне необходим. причем в достаточном количестве. Иначе уровень стресса будет расти, а как мы уже знаем, не улучшится ситуация с иммунитетом. Не высыпаетесь? Тогда не удивляйтесь, почему стали болеть чаще.

Занимайтесь физкультурой

Зарядка по утрам, плавание в бассейне перед работой, поход в тренажёрный зал после учёбы, фитнес или танцы в свободную минуту - неважно, что вы выберете, лишь бы в вашей жизни было больше движения. Как известно, движение - это жизнь. Регулярность крайне необходима в этом вопросе. Нельзя надеяться, что физкультура раз в месяц поможет улучшить иммунитет, тем более весной. Лучше делать это как можно чаще, тем более спорт повышает настроение за счет выброса эндорфинов.

Снизьте потребление алкоголя

Алкогольные напитки существенно подрывают иммунитет. Опьяненный, организм тратит все силы на то, чтобы избавиться от полученного яда. Работа иммунки будет сокращена до минимума. Поэтому вероятность не заболеть и быстро избавиться от вредоносных микроорганизмов сведена к нулю.

То же самое касается других вредных привычек. Чем меньше их в вашей жизни, тем лучше для иммунитета.

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