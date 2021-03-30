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Таракан подписал запрет на импорт товаров и услуг из «вражеских» стран

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  • 30.03.2021, 20:42
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Таракан подписал запрет на импорт товаров и услуг из «вражеских» стран
Фото: Getty Images

Нелегитимный теперь не будет заниматься контрабандой санкционных товаров в Россию?

Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер» в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц, передает пресс-служба Таракана.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен «советом министров».

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