Во время похорон президента Танзании из-за давки погибли 45 человек 1 30.03.2021, 22:06

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фото: epa

Еще 37 человек получили ранения.

В Танзании во время похорон президента Джона Магуфули из-за давки погибли не менее 45 человек. Об этом пишет 30 марта The Nation.

Как пишет издание, инцидент случился еще 21 марта на стадионе Ухуру в танзанийском городе Дар-эс-Саламе, однако официальное количество жертв стали известны только сейчас.

Еще 37 человек получили ранения. Как отмечает The Nation, среди погибших были и малолетние дети.

Видео того, как жители пытались попасть на церемонию прощания с президентом, перелезая через забор, опубликовал Mwananchi Digital в YouTube.

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