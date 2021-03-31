В США разработали новый метод лечения коронавируса 31.03.2021, 9:49

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Это лекарство снижает негативное воздействие COVID-19 на организм.

Исследователи из школы медицины Университета Мэриленда (UMSOM) определили наиболее токсичные белки, производимые SARS-COV-2 - вирусом, вызывающим COVID-19, - а затем использовали одобренное FDA лекарство от рака, чтобы ослабить пагубное воздействие вирусного белка.

В своих экспериментах на плодовых мушках и линиях клеток человека команда обнаружила клеточный процесс, который захватывает вирус, и выявила новые потенциальные лекарства-кандидаты, которые можно было бы протестировать для лечения пациентов с тяжелым заболеванием COVID-19. Их результаты были опубликованы одновременно в двух исследованиях 25 марта, сообщает healthinfo.ua.

«Наша работа предполагает, что есть способ предотвратить SARS-COV-2 от повреждения тканей тела и причинения значительного ущерба», - говорит старший автор исследования Чжэ «Цион» Хан, доцент медицины и директор Центр точного моделирования заболеваний при UMSOM.

Самый эффективный препарат против COVID-19, ремдесивир, только предотвращает создание большего количества копий вируса, но не защищает уже инфицированные клетки от повреждений, вызванных вирусными белками.

SARS-COV-2 заражает клетки и заставляет их производить белки из каждого из 27 генов. Команда доктора Хана представила каждый из этих 27 генов SARS-CoV-2 в человеческих клетках и изучила их токсичность. Они также создали 12 линий плодовых мух для экспрессии белков SARS-CoV-2, которые могут вызывать токсичность в зависимости от их структуры и предполагаемой функции.

Команда обнаружила, что токсичный белок Orf6 вируса прилипает к нескольким человеческим белкам, которые выполняют работу по перемещению материалов из ядра клетки - места в клетке, содержащего геном, или инструкций для жизни.

Один из этих движущихся белков человека, на который нацелен вирус, блокируется лекарством от рака селинексор. Исследователи протестировали селинексор на человеческих клетках и плодовых мушках, вырабатывающих токсичный вирусный белок, чтобы увидеть, может ли препарат помочь обратить вспять ущерб.

Однако, учитывая его токсические эффекты, лекарство улучшило выживаемость клеток человека примерно на 12 процентов. Селинексор предотвратил раннюю смерть примерно 15 процентов мух, вырабатывающих токсичный вирусный белок. Препарат также восстанавливает ветви в легких и генераторы энергии в мышечных клетках.

Селинексор одобрен для лечения некоторых видов рака крови.

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