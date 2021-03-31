Ученые выяснили, что в процессе эволюции человек станет ближе к змеям 2 31.03.2021, 12:30

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Исследование провели Окинавский институт науки и Австралийский национальный университет.

Ученые, представляющие Окинавский институт науки и Австралийский национальный университет, исследовали геном млекопитающих, включая людей. Было установлено, что эволюция может сделать слюну человека ядовитой, пишет lenta.ua.

Специалисты изучили происхождение орального яда, что свойственно паукам, змеям, скорпионам и некоторым млекопитающим. В научной работе они сосредоточили внимание на генах, кодирующих белки, которые составляют токсическую смесь. По словам автора исследования Агниш Баруа, они смотрели на гены, присутствовавшие до происхождения яда, и те, которые спровоцировали развитие соответствующей системы в организме.

В рамках исследования использовали железы тайваньской змеи хабу. Также были изучены гены людей, собак и шимпанзе. Оказывается, они содержат свои варианты таких генов. Согласно выводу ученых, слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют древнюю функциональную основу. Она сохраняется по сей день, несмотря на то, что линии разделились миллионы лет назад. Баруа отмечает, что слюнные железы способны с легкостью превратиться в ядовитые.

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