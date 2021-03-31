Александр Сверчинский: Большинство футболистов – это ребята, которые переживают из-за обстановки в стране 2 31.03.2021, 22:54

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фото: "Прессбол"

Бывший футболист «Минска», минского «Динамо» рассказал об игроках белорусской сборной.

Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский рассказал об игроках национальной команды, передает «Трибуна».

«Последние несколько дней наблюдаю, как критикуют игроков национальной сборной. Безусловно, в этой критике есть обоснованное. Но очень большая доля необоснованной критики. Причем критики с агрессией, с ненавистью. Что меня больше всего пугает.

Когда я подписывал петицию свободных спортсменов SOS BY, я голосовал за то, чтобы люди могли свободно высказывать свое мнение. Что о футболистах, что о «президенте».

Еще я голосовал за то, чтобы у людей была свобода выбора. Чтобы каждый мог высказаться, когда захочет. Все мы люди. Со своими страхами, предрассудками. Каждому нужно свое время, чтобы побороть страх и высказаться. Кому-то больше, кому-то меньше. Из-за этого не надо их травить. Тем самым мы вызываем обратный эффект. Я никогда под этим не подпишусь. Я по-другому воспитан. Никогда не буду травить этих людей.

Их хотят выставить подонками. Я с этим абсолютно не согласен. Я знаю другую сторону. Я знаю футболистов, которые отказываются от десятков тысяч долларов, но не подписывают провластное письмо.

Когда я написал, что нужно помочь с реабилитацией футболисту, который был задержан, Юра Кендыш в течение пятнадцати секунд мне написал и сказал, что закроет все финансовые вопросы. Это не героический, это человеческий поступок.

Большинство футболистов – это ребята, которые переживают из-за обстановки в стране. Но они еще не решились высказаться. Как не решились многие другие люди и разные категории граждан. Не нужно из-за этого их травить. Давайте будем добрее друг к другу. И оставим силы и эмоции на тех, кто это действительно заслуживает», – сказал Сверчинский.

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