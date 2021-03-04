Год назад в Польше был обнаружен первый случай коронавируса 1 4.03.2021, 11:59

Фото: PAP

Нулевой пациент был госпитализирован в Зеленой Гуре.

В Польше в среду 4 марта 2020 года был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сегодня исполняется ровно год с этой даты, сообщает rmf24.pl.

«Ночью мы получили дополнительный результат первого пациента в Польше, у которого обнаружен коронавирус», - передал тогдашний министр здравоохранения Лукаш Шумовский. Так называемый нулевой пациент приехал из Германии и был госпитализирован в Зеленой Гуре. 17 марта прошлого года больница сообщила, что пациент благополучно выздоровел.

Министерство здравоохранения Польши рассказало тогда подробности о первом случае коронавируса в стране. 66-летний мужчина приехал в Польшу из Германии, где участвовал в карнавале. В страну он вернулся на автобусе.

Тогдашний министр здравоохранения Лукаш Шумовский уверял, что течение болезни у пациента умеренное. «У него высокая температура, кашель, но сегодня он не температурит, покашливает, чувствует себя хорошо. Мы продлим его пребывание в отделении, проведем контрольные обследования. Когда они окажутся отрицательными, мы отпустим его домой», - говорил тогда доктор Яцек Смыкал, заведующий инфекционным отделением Университетской больницы в Зеленой Гуре.

Нулевой пациент вылечился через две недели

17 марта поступила из Зеленогурской больницы очень хорошая информация: нулевой пациент вылечен. «В нашей больнице он пробыл более 2-х недель, со 2 марта. Желаем ему не только дальнейшего здоровья, но и спокойствия! Пусть эта информация будет светом в туннеле, в который мы все въехали!» - говорится в записи больницы в Зеленой Горе от 17 марта 2020 года.

Какой была тогда ситуация в мире?

Когда в Польше был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, в мире их было уже более 93 тысяч: 80 тысяч в Китае, почти 5400 в Южной Корее и более 2500 в Италии, где тогда уже умерли 79 человек.

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