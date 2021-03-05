Долбить!1
- 5.03.2021, 8:53
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Белорусы готовятся к решительному бою с незаконной властью.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение своей подписчицы под псевдонимом Ганка з-пад Пiнску:
Долбить сегодня,
чтобы завтра,
Набравши свежий воздух в грудь
И выбрав светлую дорогу,
Нигде уж больше не свернуть.
Долбить сегодня,
час за часом,
Собрав в кулак всю боль и страх,
Системе подлой дать по морде,
А ещё лучше сразу в пах.
Долбить сегодня,
чтобы вскоре
У рухнувших тюремных стен
С цветами встретить как героев
Тех, кто отчаян был и смел.
Мы обязательно
построим
Страну для жизни,
будем жить!
Но это завтра, а сегодня –
Долбить,
долбить,
долбить,
долбить…