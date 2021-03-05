Белорусы готовятся к решительному бою с незаконной властью.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение своей подписчицы под псевдонимом Ганка з-пад Пiнску:

Долбить сегодня,

чтобы завтра,

Набравши свежий воздух в грудь

И выбрав светлую дорогу,

Нигде уж больше не свернуть.

Долбить сегодня,

час за часом,

Собрав в кулак всю боль и страх,

Системе подлой дать по морде,

А ещё лучше сразу в пах.

Долбить сегодня,

чтобы вскоре

У рухнувших тюремных стен

С цветами встретить как героев

Тех, кто отчаян был и смел.

Мы обязательно

построим

Страну для жизни,

будем жить!

Но это завтра, а сегодня –

Долбить,

долбить,

долбить,

долбить…

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